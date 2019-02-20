Çerkezköy TSO Meclisinin ’özel’ misafirleri

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesi Ticaret ve Sanayi Odası (ÇTSO) Şubat Ayı Olağan Meclis Toplantısı, Meclis Başkanı Hacı Mehmet Erdoğan başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıya Türkiye Sakatlar Derneği Çerkezköy Şubesi üyeleri de katılacak dernek hakkında bilgilendirmede bulundu.

TSD Çerkezköy Şube Başkanı Hayrettin Çetinkaya toplantıda yaptığı konuşmada, "Bizler Sakatlar Derneği olarak, farkındalık oluşturacak çalışmalar yapıyoruz. Çünkü herkes bir engelli adayıdır. Bu sebeple özellikle ilköğretim düzeyindeki okullara gidiyoruz, çocuklarımıza sakatlıkların sebeplerini, engellilere nasıl davranılması gerektiğini anlatıyor, küçük yaştan onlarda bir farkındalık oluşturmaya çabalıyoruz. Çünkü bugün engelli çocuğu olan anneler komşuluk ilişkilerinde istenmiyor, dışlanıyor, engelli çocuklar parklarda yalnız oynamaya mahkum ediliyor. Biz bütün bunlar olmasın, engelliler de bu toplumda eşit şekilde yer alabilsin diye davet edildiğimiz her yere giderek yaşananları dile getiriyoruz" dedi.

Çetinkaya ÇTSO Meclisi’ne kendilerini misafir ettikleri için teşekkür ederek, "Bu dernekte hayat var. Sizin nezdinizde herkese sesleniyoruz; Bu derneğe dokunun, bir gün hepimize lazım olacak" diye koruştu.

Erdoğan’dan teşekkür

Dernek üyeleri Sakine Varlık, Şengül Civan, Büşra Teçmen, Mert Vural, Nursena Kuru ve Serhat Köseoğlu’nun kendilerini tanıtmasından sonra konuşan Meclis Başkanı Hacı Mehmet Erdoğan "Bugün bizleri ziyaret etmeniz bir yana, özellikle çocukları ziyaret ederek büyük bir farkındalık oluşturma çabanız için herkes adına teşekkür ediyor, sizleri tebrik ediyorum" dedi.

Meclis 2 maddede toplandı

Ziyaret programının ardından yoklama ve saygı duruşuyla ÇTSO Şubat Ayı Olağan Meclis Toplantısı başladı. Gündemin birinci maddesi olan Ocak 2019 Gelir-Gider Bütçe İzleme Raporu ve Nizamı görüşülerek, Meclis üyelerinin oy birliğiyle karara bağlandı. Gündemin ikinci maddesinde oda hizmet binasının giriş ve birinci katıda ısıtma–soğutmasını sağlayan üç adet dış ünite değişiminin ihtiyatlardan karşılanması görüşüldü. Oy birliğiyle karara bağlanan 2. maddeden sonra dilek ve temenniler bölümüne geçilerek toplantı sona erdirildi.