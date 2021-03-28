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Biyografi Çerkezköy Kaymakamı Atilla Selami Abban kimdir? Atilla Selami Abban nereli?
Biyografi

Çerkezköy Kaymakamı Atilla Selami Abban kimdir? Atilla Selami Abban nereli?

Atilla Selami Abban kimdir? sorusu merak edilmekte. Tekirdağ Çerkezköy kaymakamı Atilla Selami Abban, ilçede korona denetimi yaptığı sırada bir vatandaşla girdiği diyalogla büyük tepkilere neden oldu. İçişleri Bakanlığı Atilla Selami Abban hakkında işlem başlatıldı. Peki Atilla Selami Abban kimdir? Atilla Selami Abban nereli? Atilla Selami Abban hangi görevlerde bulundu?

Yeniakit Publisher
2021-03-28 08:33:00 -
Çerkezköy Kaymakamı Atilla Selami Abban kimdir? Atilla Selami Abban nereli?

İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, Çerkezköy Kaymakamı Atilla Selami Abban'ın koronavirüs kurallarını ihlal eden bir işletmede işlem yaparken vatandaşla girdiği diyalog üzerine soruşturma başlatıldığını duyurdu. Peki Atilla Selami Abban kimdir? Atilla Selami Abban hangi görevlerde bulundu?

Atilla Selami Abban kimdir? 

Atilla Selami Abban, 1956 yılında Denizli'de dünyaya geldi. İlk, orta ve lise öğrenimini Denizli'de yaptı. 1976 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesine girdi buradan1980 yılında mezun olan ABBAN, Denizli Maiyet memuru olarak mesleğe başladı. 

Atilla Selami Abban ne zaman kaymakam oldu?

Kaymakamın Göreve Başlama Tarihi: 29.01.1981

Atilla Selami Abban hangi görevlerde bulundu?

1981-1983 Denizli Maiyet memuru

1983-1987 Çorum-Mecitözü Kaymakamı

1987-1990 Erzurum-Tortum Kaymakamı

1990-1993 Diyarbakır Vali Yardımcılığı

1993-1996 Muğla –Datça Kaymakamlığı

1996-2002 Muğla Vali Yardımcılığı

2002-2007 İzmir Çiğli Kaymakamlığı

2007-2010 Yozgat Vali Yardımcılığı

2010-2016 Yalova Vali Yardımcılığı

2016- Tekirdağ-Çerkezköy Kaymakamlığı

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