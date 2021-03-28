Çerkezköy Kaymakamı Atilla Selami Abban kimdir? Atilla Selami Abban nereli?
Atilla Selami Abban kimdir? sorusu merak edilmekte. Tekirdağ Çerkezköy kaymakamı Atilla Selami Abban, ilçede korona denetimi yaptığı sırada bir vatandaşla girdiği diyalogla büyük tepkilere neden oldu. İçişleri Bakanlığı Atilla Selami Abban hakkında işlem başlatıldı. Peki Atilla Selami Abban kimdir? Atilla Selami Abban nereli? Atilla Selami Abban hangi görevlerde bulundu?
İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, Çerkezköy Kaymakamı Atilla Selami Abban'ın koronavirüs kurallarını ihlal eden bir işletmede işlem yaparken vatandaşla girdiği diyalog üzerine soruşturma başlatıldığını duyurdu. Peki Atilla Selami Abban kimdir? Atilla Selami Abban hangi görevlerde bulundu?
Atilla Selami Abban kimdir?
Atilla Selami Abban, 1956 yılında Denizli'de dünyaya geldi. İlk, orta ve lise öğrenimini Denizli'de yaptı. 1976 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesine girdi buradan1980 yılında mezun olan ABBAN, Denizli Maiyet memuru olarak mesleğe başladı.
Atilla Selami Abban ne zaman kaymakam oldu?
Kaymakamın Göreve Başlama Tarihi: 29.01.1981
Atilla Selami Abban hangi görevlerde bulundu?
1981-1983 Denizli Maiyet memuru
1983-1987 Çorum-Mecitözü Kaymakamı
1987-1990 Erzurum-Tortum Kaymakamı
1990-1993 Diyarbakır Vali Yardımcılığı
1993-1996 Muğla –Datça Kaymakamlığı
1996-2002 Muğla Vali Yardımcılığı
2002-2007 İzmir Çiğli Kaymakamlığı
2007-2010 Yozgat Vali Yardımcılığı
2010-2016 Yalova Vali Yardımcılığı
2016- Tekirdağ-Çerkezköy Kaymakamlığı