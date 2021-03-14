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Gündem Çerkeslerden CnnTürk ve Nedim Şener'e tepki!
Gündem

Çerkeslerden CnnTürk ve Nedim Şener'e tepki!

Cnn Türk'te yayınlanan Akılçemberi programında NedimŞener"in "Çerkes Ethem haindir" sözlerine Çerkeslerden büyük tepki geldi.

Yeniakit Publisher
2021-03-14 17:08:00 - 2021-03-14 17:09:17
Çerkeslerden CnnTürk ve Nedim Şener'e tepki!

Türkiye Çerkes Forumu Başkanı Muammer Akgül CNN Türk ve Nedim Şener'i kınayarak şunları söyledi:

"Çerkes Ethem vatan haini değildir. Henüz milli mücadele başlamadan önce Ege'de Yunan ordularına kan kusturan kahraman bir komutandır. Anadoludaki isyanları Atatürk ve TBMM'nin çağrısı üzerine kendisi bastırmıştır. Hatta bu başarılarından dolayı Ankara"ya gelişinde Atatürk ve arkadaşları tarafından kahramanca karşılanmıştır. İyı bir askerdi ama siyaseti pek bilmezdi. Politik hırsları olan milletvekili ağabeylerinin de etkisiyle İsmet paşayla çekişti. Düzenli ordunun subayları bu gibi şeylerden hoşlanmazlar ve ters tarafa düştü. Cezalandıralacığı korkusuna da düştü. Anadolu'da çokça karşılaşılan şeyler bunlar. Bir tarafa sığınmak zorunda kaldı. Bilinçli bir şekilde Yunan'a sığınma durumu yok. Yunanlılarla bir olup saldırma gibi bir olay da yok. Bu vatan ihaneti değil. Zaten kendisi çok büyük isyanları bastırmış ve önemli işler yapmış biri. Herkes vatan haini diyerek bu işler olmaz bu kez gerçek vatan hainlerini es geçiyoruz. Kendisi Türk ordusuna tek mermi dahi sıkmamıştır." dedi.

Akgül daha sonra CNN Türk ve Nedim Şener'in Çerkeslerden özür dilemesini istedi.

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