Çerkesler Haluj gecesine hazırlanıyor

Geçtiğimiz yıl kurulan Manyas Çerkes Derneği haluj (çerkes mantısı) gecesine hazırlanıyor.

1.Ağustos Perşembe günü akşamı Manyas Belediyesi kültür ve konferans salonunda yapılacak olan halujgecesiyle ilgili bilgi veren Çerkes Derneği Başkanı Erdoğan Sonuk, "Derneğin geçmişinin çok yeni olduğunu buna rağmen öncelikle Çerkes folklorunu ön plana alarak bir folklor ekibi kurduklarını, ekibin haluj gecesinde ilk kez konukların huzuruna çıkacaklarını" söyledi.

Sonuk, düzenledikleri geceye çevre il ve ilçelerde ki Kafkas ve Çerkes derneklerini davet ettiklerini belirterek “İnanıyorum ki 1 Ağustos akşamı Manyas’ta Kafkas ve Çerkes rüzgarı esecek,biz bunun için tüm hazırlıklarımızı tamamladık, sadece konuklarımızı ağırlamak için bekliyoruz” şeklinde konuştu.