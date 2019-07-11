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Çerkes Forumundan Srebrenitsa Soykırımı açıklaması

Türkiye Çerkes Forumu Genel Başkanı Muammer Akgül, Srebrenitsa Soykırımı’nın 24.

11 Temmuz 2019 Perşembe 13:35
Çerkes Forumundan Srebrenitsa Soykırımı açıklaması

Türkiye Çerkes Forumu Genel Başkanı Muammer Akgül, Srebrenitsa Soykırımı’nın 24. yıldönümü nedeniyle açıklamalarda bulunarak, “BM ‘Srebrenitsa Soykırımı’nın suç ortağıdır” dedi.


Bosna’daki savaş sırasında, BM’nin güvenli bölge ilan ettiği Srebrenitsa, 11 Temmuz 1995’te Ratko Miladiç’e bağlı Sırp birlikleri tarafından işgal edildiğini hatırlatan Muammer Akgül, işgal üzerine BM bünyesindeki Hollandalı askerlere sığınan sivil Boşnakların Sırplar’a teslim edildiğini söyledi.


Akgül, yaptığı açıklamada şunları söyledi:


“Otobüs ve kamyonlara bindirilen Boşnaklar’dan 8 bin 372’si götürüldükleri ormanlık alanlarda, fabrikalarda, depolarda hunharca katledildi. Katledilenlerin cenazeleri ülkedeki çeşitli toplu mezarlara gömüldü. vrupa’da, İkinci Dünya Savaşı’nın ardından yaşanan en büyük insanlık trajedisi olarak kabul edilen Srebrenitsa’daki soykırımın 24 yıl önce yaşanan soykırımı bir kez daha kınıyoruz. BM tarafından Serebrenitsa’yı korumakla görevlendirilen Hollanda Ordusu’na bağlı BM askerleri başta olmak üzere, soykırıma göz yuman, aracılık eden tüm yetkililerin katliamın sorumlusu olarak yargılanmasını talep ediyoruz. BM’yi, Ratko Mladiç’in suç ortağı olarak gördüğümüzü tüm dünyaya deklare ediyoruz.”

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Haber Tarihi: 11 Temmuz 2019 Perşembe 13:35
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