Ceren Kaplakarslan kimdir? Ceren Kaplakarslan kaç yaşında ve nereli? Ceren Kaplakarslan hayatı Ünlü sanatçı Rafet El Roman’ın eski eşi Ceren Kaplakarslan'ın hayatı merak konusu oldu. Peki, Ceren Kaplakarslan kimdir? Ceren Kaplakarslan kaç yaşında? Ceren Kaplakarslan nereli? İşte Ceren Kaplakarslan'ın hayatı...

Ünlü sanatçı Rafet El Roman’ın eski eşi Ceren Kaplakarslan'ın hayatı merak konusu oldu. Peki, Ceren Kaplakarslan kimdir? Ceren Kaplakarslan kaç yaşında? Ceren Kaplakarslan nereli? İşte Ceren Kaplakarslan'ın hayatı... Ceren Kaplakarslan kimdir? Ünlü organizatör Atilla Kaplakarslan'ın kızı olan Ceren, 1989 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. New York Film Akademisi ve Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nden mezun olan ünlü isim, Atçalı Kel Mehmet Efe filminde başrolde yer aldı. Ceren Kaplakarslan kendisinden 20 yaş büyük Rafet El Roman (48) ile 2014'te nikah masasına oturmuştu. Ceren Kaplakarslan anne olmak isteyince Ekim 2016'da olaylı bir şekilde boşanmışlardı. Biten evliliğin ardından oyunculuk kariyerine ağırlık verdi.

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