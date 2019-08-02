Ceren Damar'ın öldürülmesine ilişkin iddianame kabul edildi Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Araştırma Görevlisi Ceren Damar Şenel'in öldürülmesine ilişkin iddianame, Ankara 33. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi- İlk duruşma 27 Eylül'de görülecek

ANKARA (AA) - Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Araştırma Görevlisi Ceren Damar Şenel'in öldürülmesine ilişkin iddianame, Ankara 33. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi. Araştırma görevlisi Şenel'in, öğrencisi Hasan İsmail Hikmet tarafından öldürülmesine ilişkin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianame mahkemece kabul edildi. Sanık Hikmet hakkında, "Tasarlayarak, canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının istendiği davanın ilk duruşması, 27 Eylül'de görülecek. - Olay İddianameye göre, Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi 4. sınıf öğrencisi Hikmet, 2 Ocak'ta tez danışmanı olan Şenel ile aralarındaki "kopya tartışması" üzerine okuldan ayrılarak evine gitti. Bir süre sonra okula geri dönen Hikmet, önce Şenel'i bıçakladı, ardından silahla vurarak öldürdü. Olay sonrası gözaltına alınan Hikmet, 3 Ocak'ta tutuklanmıştı.

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