Ceren Damar Şenel cinayeti paylaşımına ilişkin soruşturma

ANKARA (AA) - Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Araştırma Görevlisi Ceren Damar Şenel'in öldürülmesinin ardından sosyal medya hesabından "Bu örnek hareket umarım sınavlarımıza yansır." yazan ve hakkında "suçu ve suçluyu övdüğü" gerekçesiyle soruşturma açılan M.B, savcılık ifadesinde pişmanlığını dile getirdi.

Alınan bilgiye göre, bir başka üniversitenin hukuk fakültesinde öğrenci olan M.B, avukatıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığında ifade verdi.

Cinayeti sosyal medya üzerinden duyduğunu, "şaka olduğunu" zannettiğini ve soruşturmaya konu paylaşımda bulunduğunu anlatan M.B, olayın gerçek olduğunu öğrendikten sonra sosyal medya hesabından özür mesajı yayımladığını bildirdi.

M.B, "Bu eylem nedeniyle çok pişmanım." ifadesini kullandı.

Şüpheli öğrenci, savcılık sorgusunun ardından yurt dışına çıkış yasağıyla serbest bırakıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ceren Damar Şenel cinayetinin ardından sosyal medyada "Bu örnek hareket umarım sınavlarımıza yansır. Herkese iyi çalışmalar." ifadelerini paylaşan M.B. hakkında "suçu ve suçluyu övmek" suçlamasıyla resen soruşturma açmıştı.