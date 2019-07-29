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Çerçioğlu ve Tuncel, Söke’nin yatırımlarını masaya yatırdı

Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ile bir araya geldi.

29 Temmuz 2019 Pazartesi 17:27
Çerçioğlu ve Tuncel, Söke’nin yatırımlarını masaya yatırdı

Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ile bir araya geldi.


Aydın Büyükşehir Belediyesi’nde bir araya gelen başkanlar, Söke’ye yapılacak yatırımları masaya yatırdı. Özlem Çerçioğlu ve Levent Tuncel; Söke’ye yeni dönemde kazandırılacak olan başta otogar olmak üzere kültür merkezi, otopark gibi projeleri görüştü.



Söke’nin uzun yıllardır ihtiyacı olan yeni otogarın Söke’ye kazandırılması için Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ve Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel kolları sıvadı. Ön çalışmaları daha önce tamamlanan otogarın yapımı için son adımlar atılacak. Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel; “Özlem Başkanımızla yaptığımız görüşmede ilk işin otogar olması konusunda görüş birliğine vardık. Belediyemiz teknik ekibinin yapacağı çalışmaların ardından otogar konusu yakın zamanda Büyükşehir Belediye Meclisine getirilecek. Otogarın yapılması kent meydanı başta olmak üzere diğer projelerimizin de önünü açacak. Seçim döneminde halkımıza söz verdiğimiz projeler mutlaka hayata geçecek. Her zaman söylediğimiz gibi Söke beş yılın sonunda çok farklı bir konumda olacak” diye konuştu.



Bir süredir bazı çevrelerce kamuoyuna yansıtılmaya çalışılan algı operasyonu, Başkan Çerçioğlu ve Başkan Tuncel tarafından bir kez daha yalanlanmış oldu. Özlem Çerçioğlu ve Levent Tuncel gerçekleştirdikleri, yaklaşık iki saat süren görüşmeyle adeta düşman çatlatırken; “Bizim işimiz hizmet, biz işimize bakıyoruz” mesajı verdiler.



“Dedikodularla Uğraşacak Zamanımız Yok”


‘Dedikodularla uğraşacak zamanımız yok’ diyen Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel; “Daha önce söyledim, yine söylüyorum. Biz Özlem Çerçioğlu Başkanımızla el ele çıktığımız hizmet yoluna, yine el ele devam ediyoruz.Söke için yapılacak çok iş, hayata geçirmeyi hedeflediğimiz çok projemiz var. Yeter ki kavgadan beslenmeyi adet edinmiş kesim, önümüzde engel olmaya çalışmasın. Söke’nin ileri gidebilmesi için gerçekleştirmeyi planladığımız projelerin önüne geçmesinler, varsa fikirleri önerilere açığız” dedi.

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Haber Tarihi: 29 Temmuz 2019 Pazartesi 17:27
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