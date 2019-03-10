Çerçioğlu, çiftçi bereketi keşkek hayrına katıldı

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu Nazilli’nin Çapahasan Mahallesi’nde geleneksel olarak düzenlenen Çapahasan Çiftçi Bereketi Keşkek Hayrına katılarak vatandaşlarla bir araya geldi.

Nazillili vatandaşlar ve muhtarlar Başkan Çerçioğlu’nu “Nazilli’nin Özlemi” sloganlarıyla coşkuyla karşıladı. İYİ Parti Nazilli Belediye Başkan Adayı Kürşat Engin Özcan ve CHP Parti Meclisi üyesi ve Aydın Milletvekili Bülent Tezcan’ın yanı sıra İyi Parti ve CHP ilçe yönetiminin de tam kadro eşlik ettiği Başkan Çerçioğlu vatandaşlarla sohbet etti.

Keşkek hayrına yaklaşık 5 bin vatandaş katılırken Başkan Çerçioğlu hayra gelen vatandaşlarla tek tek tokalaşıp onların Büyükşehir Belediyesi’nden taleplerini de dinledi. Vatandaşlar Başkan Çerçioğlu’nu ve Nazilli’nin daha iyi olması için Başkan Kürşat Engin Özcan’ı destekleyeceklerini söyledi.

Yemekte Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin Kadın Mehteran Takımı bir gösteri sunarken Halk Oyunları Topluluğu da zeybek oynadı.