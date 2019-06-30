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Çerçici hem zamana hem teknolojiye direniyor

Tarihin en eski mesleklerinden biri olan çerçicilik mesleğini yapan Eşref Serçe, hem zamana hem de teknolojiye direniyor.

30 Haziran 2019 Pazar 11:08
Çerçici hem zamana hem teknolojiye direniyor

Tarihin en eski mesleklerinden biri olan çerçicilik mesleğini yapan Eşref Serçe, hem zamana hem de teknolojiye direniyor.


İğneden ipliğe her türlü malzemenin bulunduğu at arabası ile tarihin en eski mesleklerinden birini 13 yıldan beri yapan Eşref Serçe, köy köy dolaşarak ekmek parası kazanmaya çalışıyor. Kayseri’nin Develi ilçesinde yok olmaya yüz tutan çerçicilik mesleğini yapan Serçe, tas, tabak, temizlik malzemesi, kolye, iğne, iplik gibi çok farklı ihtiyaç malzemeleri bulunan at arabasıyla köyleri dolaştığını söyledi. Serçe, "Develi ilçesine bağlı Kopçu, Kocahacılı, Yerköy, Kuşçu ve Kayadibi gibi köylere gidiyorum. Develi’ye yakın olan ilçelerin bütün köylerini dolaşıyorum" dedi.


Dolaştığı köylerde zaman zaman çadır kurarak iki veya üç gün kaldığını anlatan Serçe, "İnsanlar eskiye özlem duyuyor. Bu nedenle köylerde gösterilen ilgiden dolayı çok memnunum. Genelde eşyaları yumurta, peynir ve hurda karşılığında takas ediyorum. Elhamdülillah çok şükür ekmek paramız çıkıyor" diye konuştu.


Çerçici, boncuk, iğne, lastik, makas gibi tuhafiye eşyaları yanında akla gelebilecek birçok eşyayı köy, pazar ve benzeri yerlerde dolaşarak satan gezginci esnaftır. Çerçiliğin ortaya çıkış sebeplerinden en önemlisi ulaşımın zor olduğu, alışveriş yapmanın kolay olmadığı yerlerde yaşayanların ihtiyaçlarının karşılanmasıdır.

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Haber Tarihi: 30 Haziran 2019 Pazar 11:08
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