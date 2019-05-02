Cerablus’ta DEAŞ’ın uyuyan hücrelerine baskın:3 gözaltı
Suriye’nin Halep kentine bağlı Cerablus ilçesinde, DEAŞ’ın uyuyan hücrelerine yönelik düzenlenen operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.02 Mayıs 2019 Perşembe 18:34
Suriye’nin Halep kentine bağlı Cerablus ilçesinde, DEAŞ’ın uyuyan hücrelerine yönelik düzenlenen operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.
Cerablus’ta yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, yerel polis, DEAŞ’ın uyuyan hücrelerine yönelik operasyon düzenledi. Hücre evlerine yapılan baskınlarda 3 DEAŞ militanının gözaltına alındığı öğrenildi.
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