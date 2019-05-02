Cerablus’ta DEAŞ’ın uyuyan hücrelerine baskın:3 gözaltı Suriye’nin Halep kentine bağlı Cerablus ilçesinde, DEAŞ’ın uyuyan hücrelerine yönelik düzenlenen operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.

Suriye’nin Halep kentine bağlı Cerablus ilçesinde, DEAŞ’ın uyuyan hücrelerine yönelik düzenlenen operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.



Cerablus’ta yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, yerel polis, DEAŞ’ın uyuyan hücrelerine yönelik operasyon düzenledi. Hücre evlerine yapılan baskınlarda 3 DEAŞ militanının gözaltına alındığı öğrenildi.

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