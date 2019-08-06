Cerablus’ta çifte patlama: 2 ölü
Suriye’nin kuzeyinde bulunan Cerablus ilçesinde Özgür Suriye Ordusu’na ait iki araca yerleştirilen bombaların patlatılması sonucu 2 ÖSO mensubu öldü.06 Ağustos 2019 Salı 12:14
Suriye’nin kuzeyinde bulunan Cerablus ilçesinde Özgür Suriye Ordusu’na ait iki araca yerleştirilen bombaların patlatılması sonucu 2 ÖSO mensubu öldü.
Suriye’nin kuzeyinde bulunan Cerablus’ta Özgür Suriye Ordusu’na (ÖSO) ait iki araca yerleştirilen bombalar patlatıldı. Olayda 2 ÖSO mensubu hayatını kaybetti.
Esad rejiminin sabah erken saatlerde Hama kırsalındaki Morek kentine düzenlediği hava saldırısında 4 sivil hayatını kaybetmişti.
YORUM YAZ