Cerablus’ta çifte patlama: 2 ölü Suriye’nin kuzeyinde bulunan Cerablus ilçesinde Özgür Suriye Ordusu’na ait iki araca yerleştirilen bombaların patlatılması sonucu 2 ÖSO mensubu öldü.

Suriye’nin kuzeyinde bulunan Cerablus ilçesinde Özgür Suriye Ordusu’na ait iki araca yerleştirilen bombaların patlatılması sonucu 2 ÖSO mensubu öldü.

Suriye’nin kuzeyinde bulunan Cerablus’ta Özgür Suriye Ordusu’na (ÖSO) ait iki araca yerleştirilen bombalar patlatıldı. Olayda 2 ÖSO mensubu hayatını kaybetti.

Esad rejiminin sabah erken saatlerde Hama kırsalındaki Morek kentine düzenlediği hava saldırısında 4 sivil hayatını kaybetmişti.

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