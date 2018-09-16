Cerablus'ta bombalı saldırı! 10 yaralı

Suriye'nin Cerablus kentinde, üstüne bomba düzeneği yerleştirilen motosikletle düzenlenen terör saldırısında 10 kişi yaralandı.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından düzenlenen Fırat Kalkanı Harekatı ile terör örgütlerinden arındırılan Gaziantep'in Karkamış ilçesine komşu Cerablus kent merkezinde, sabah saatlerinde bombalı motosikletle saldırı düzenlendi. Patlamada 10 kadar kişi yaralandı. Yaralılar, özel araçlar ve ambulanslarla hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.