0553 313 94 23

Cepte gelen mesajlar cebinizi yakmasın

DÜZCE(İHA) –Cep telefonlarına gelen internet aboneliği ve bu abonelik sözleşmelerinin sonlandırılmasında yapılması gerekenler hakkında uyarılarda bulunan Düzce Ticaret İl Müdürü Çiğdem Acar, “Aboneliğinizi yükseltmek isterken cayma bedellerini ödemek zorunda kalmayın” dedi.

17 Haziran 2019 Pazartesi 16:27
Cepte gelen mesajlar cebinizi yakmasın

DÜZCE(İHA) –Cep telefonlarına gelen internet aboneliği ve bu abonelik sözleşmelerinin sonlandırılmasında yapılması gerekenler hakkında uyarılarda bulunan Düzce Ticaret İl Müdürü Çiğdem Acar, “Aboneliğinizi yükseltmek isterken cayma bedellerini ödemek zorunda kalmayın” dedi.


Herhangi bir kuruluştan internet aboneliği bulunan vatandaşların cep telefonlarına gelen; ‘İnternet aboneliğini yükseltin ya da aboneliğiniz bitiyor, bitmeden aboneliğinizi yapalım’ mesajlarına dikkat çeken Düzce Ticaret İl Müdürü Çiğdem Acar; “Tüketicilerimiz telefon hatları üzerinden taahhütlü internet aboneliği yaptırıyorlar. Ancak; bazı firmalar tarafından, tüketicilerin aboneliklerinin taahhüt süreleri bitmeden, ‘Abonelik süreniz dolmak üzere, yeni sözleşme yapılması gerekiyor aksi takdirde yüksek meblağlar ödemek zorunda kalacaksınız’ şeklinde bilgiler verildiğine dair şikayetlerle karşı karşıyayız. Tüketicilerimiz, mevcut internet aboneliği sözleşmesi taahhütleri henüz bitmeden taahhütlerini sonlandırdıkları için yüksek meblağda cayma bedeli ödemek zorunda kalıyor ve mağduriyet yaşıyorlar. Tüketicilerimizin mağdur olmaması için, telefon hatları üzerinden gerçekleştirilen internet aboneliklerinde veya sunulan taahhütlü kampanya tanıtımlarında, gelen teklifleri dikkatlice dinlemeden/okumadan ‘Onaylıyorum’ cevabını vermemeleri, devam eden aboneliklerinin taahhüt sürelerini takip etmeleri gerektiği, eğer abonelik sonlandırma işlemi yapacaklarsa mutlaka ilgili firmaya yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile yapmaları gerekiyor” ifadelerinde bulundu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 17 Haziran 2019 Pazartesi 16:27
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Denizli’de ‘Beyaz Bayrak ve Beslenme Dostu Okul’ sertifika töreni
    1. Denizli’de ‘Beyaz Bayrak ve Beslenme..
    2. Suriyeliler 4 değerli evcil kuşla..
    3. "Ülkücü ve milliyetçi kardeşlerimiz..
    4. Freni boşalan kamyon yan yattı
    5. Cepte gelen mesajlar cebinizi yakmasın
    6. Samsun’da Yaz Kur’an Kursları eğitime..
    7. Sinop’ta trafik kazası: 1 yaralı
    8. Ankara’dan Van’a ‘Biz Anadoluyuz’..
    9. Sinop’ta otele girmek isteyen inek..
    10. İspanya Türkiye'deki Patriotların..
    11. Gaziosmanpaşa’da 2 katlı binanın çatı..
    12. "İran Hürmüz Boğazı'nı kapatmak..
    13. 6 kişinin öldüğü silahlı kavgayla..
    14. GAÜN öğrencilerinin geleneksel yıl..
    15. Herkesin beklediği dev güncelleme,..
    16. Tokat'ta düşen yıldırım cep telefonuna..
    17. Dana Ferdinand, baba oldu
    18. Kıbrıs gazilerine Milli Mücadele..
    19. Sinop’ta Suda Boğulmalar ve Çeken..
    20. Aftan yararlanmak için 19 bin kişi..
    21. 2030 yılında jeotermal enerji ile 195..
    22. Mini Mini Hentbol Türkiye Şampiyonası..
    23. Erzincan’da Bağımlılıkla Mücadele..
    24. Ülkede katliam gibi kaza! 24 ölü
    25. Sözleşmeli öğretmenlerin kadroya geçiş..
    26. Diyarbakırlı çiftçilere, anız..
    27. Yozgat'ta dolu ve sel felaketi!
    28. Yıldırım, cep telefonlarıyla..
    29. Fırıncıoğlu Büyükşehirde
    30. Ağrı merkezli 5 ilde FETÖ operasyonu
    Hani 'her şey çok güzel' olacaktı? Uğur Dündar, Tunç Soyer'e isyan etti
    Hani 'her şey çok güzel' olacaktı? Uğur Dündar, Tunç Soyer'e isyan etti
    Dikkat çeken rakamlar! Yıldırım ikiye katladı
    Dikkat çeken rakamlar! Yıldırım ikiye katladı
    Temel Karamollaoğlu açıkladı: Biz buna rıza gösteririz
    Temel Karamollaoğlu açıkladı: Biz buna rıza gösteririz
    Ekrem'in 'it'i canlı yayına damga vurdu
    Ekrem'in 'it'i canlı yayına damga vurdu
    VİP Ekrem'den hırçın davranışlar! Yalanlarını canlı yayına taşıdı
    VİP Ekrem'den hırçın davranışlar! Yalanlarını canlı yayına taşıdı

    Günün Karikatürü

    16 Haziran 2019
    Davutoğlu’nun medya takımı 'İmamoğlu aşkı'yla! Hayrettin Karaman’ın yazısına “Pir Sultan”la cevap verdi!
    Davutoğlu’nun medya takımı 'İmamoğlu aşkı'yla! Hayrettin Karaman’ın yazısına “Pir Sultan”la cevap verdi!
    Suudi Arabistan'dan Türkiye'ye akılalmaz iftira!
    Suudi Arabistan'dan Türkiye'ye akılalmaz iftira!