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Cephanelik kapısını kırarak tanklara uçaksavar mühimmatı yüklemişler

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Zırhlı Birlikler Okulu ve Eğitim Tümen Komutanlığındaki eylemlere ilişkin 52 sanıklı davada tanık sıfatıyla ifade veren Adem Demir, 15 Temmuz akşamı darbecilerin cephaneliğin kapısını kırarak mühimmat aldıklarını ve tanklara uçaksavar mühimmatı yüklediklerini anlattı

28 Ocak 2019 Pazartesi 14:42
Cephanelik kapısını kırarak tanklara uçaksavar mühimmatı yüklemişler

ANKARA (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Zırhlı Birlikler Okulu ve Eğitim Tümen Komutanlığındaki eylemlere ilişkin 52 sanıklı davanın görülmesine devam edildi.

Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsünde görülen duruşmada, tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları hazır bulundu.

Tanık sıfatıyla ifade veren Adem Demir, 15 Temmuz 2016'da Zırhlı Birliklerde tank sürücüsü olarak görev yaptığını, saat 23.00 sularında takım komutanının arayarak kışlaya çağırdığını anlattı.

Tümene girişinden sonra bir süre garajlar bölgesinde beklediğini, daha sonra cephaneliğe gittiğini aktaran Demir, bu sırada bölgeden bir helikopterin ayrıldığını gördüğünü beyan etti.

Cephaneliğe gittiğinde kapıların kırılmış ve içeriden mühimmat alınmış olduğunu anlatan Demir, "Cephaneliklerin kapıları kırılmıştı, uçaksavar mühimmatı yüklenmiş galiba tanklara. Bir tartışma sesi duydum. Bir grup teğmen ile başlarında binbaşı Özkan (Gürkol) vardı. Tankların dışarı çıkıp çıkmaması yönünde tartışma yapılıyordu. Bu esnada bir el ateş sesi geldi. Bülent (Yaşar Bilazer) başçavuş bizi arka tarafta topladı, tankların dışarı çıkarılmasının istenilebileceğini söyledi. Bize etrafa dağılmamızı ve soranlara tank sürücüsü olduğumuzu söylemememizi istedi." diye konuştu.

Tanık Demir, ilerleyen saatlerde tankların emniyetini sağlayarak bölgeden ayrıldığını aktardı.

- Darbe girişimini babası haber vermiş

Tanık sıfatıyla ifade veren Muhammet Sait Ulaş da darbe girişimi sırasında Zırhlı Birlikler Okulunda kursiyer teğmen olarak eğitim gördüğünü ifade etti.

Olay günü beylik tabancalarının kendilerine dağıtıldığını, mesai bitimi sonrası kışladan ayrıldığını anlatan Ulaş, akşam saatlerinde mesaiye çağırılmaları üzerine Zırhlı Birliklere döndüğünü bildirdi.

Bölük binasına geçerek bir süre beklediğini, ilerleyen saatlerde telefonla arayan babasının darbe girişimi olduğu konusunda kendisine bilgi verdiğini aktaran Ulaş, bölük astsubayının odasına giderek bir süre televizyondan gelişmeleri takip ettiğini dile getirdi.

Bölük astsubayı tarafından içtima yapıldığını, daha sonra davanın tutuksuz sanıklarından Sefa Alkan'ın teğmenleri Teknik Kurul Binasında topladığını belirten Ulaş, Alkan'ın, "Siz doğru olan tarafı seçtiniz." diyerek darbe girişimi bastırılana kadar kursiyer teğmenleri burada beklettiğini anlattı.

Davanın görülmesine devam ediliyor.

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Haber Tarihi: 28 Ocak 2019 Pazartesi 14:42
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