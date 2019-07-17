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Cep telefonuna gelen mesajla hayatı kabusa döndü

Gaziantep’te yaşayan İbrahim Demir, 10 yıl önce iş vaadiyle Ankara’ya çağrılarak bir kağıda imza attırıldı.

17 Temmuz 2019 Çarşamba 11:06
Cep telefonuna gelen mesajla hayatı kabusa döndü

Gaziantep’te yaşayan İbrahim Demir, 10 yıl önce iş vaadiyle Ankara’ya çağrılarak bir kağıda imza attırıldı. 10 yıl sonra gelen cep telefonu mesajı ile dolandırıldığını anlayan Demir, adına kurulan şirketin 1 milyon TL vergi borcu olduğunu öğrendi.


Gaziantep’te yaşayan 32 yaşındaki İbrahim Demir, 10 yıl önce bir yakınının aracılığıyla görüştüğü kişiler tarafından "iş vereceğiz" denilerek Ankara’ya çağrıldı. Kendisine çeşitli evraklar imzalattırılarak kimlik fotokopisi alınan İbrahim Demir’in adına akaryakıt şirketi kuruldu. Demir, bu olaydan 10 yıl sonra telefonuna haciz ile ilgili gelen bir mesajla dolandırıldığını öğrendi. Mesajı görünce büyük bir şok yaşayan Demir, konuyu araştırdığında ise adına kurulan akaryakıt şirketinin yaklaşık 1 milyon TL tutarında vergi borcu bulunduğunu tespit etti.



İş umuduyla bekledi


Gaziantep’te 16 yıl önce evlenen İbrahim Demir, mobilya imalathanesinde çalışarak ailesinin geçimini sağlamaya başladı. Doğan çocuklar ile maddi yükü artan İbrahim Demir, o süreçte mobilya imalatından da ayrılmak zorunda kaldı. Bir süre boşta geçen İbrahim Demir, yengesinin aracılığıyla Ankara’ya gitti. Burada görüştüğü kişilerin verdiği formu dolduran İbrahim Demir, bazı evraklara da imza atarak, kimlik fotokopisini şahıslara bıraktı. Gaziantep’e dönen İbrahim Demir, aylarca Ankara’dan gelecek iş haberinin umuduyla yaşadı. Buradan umudunu kesen Demir, geçici işlerde çalışmaya başladı.



10 yıl sonra gelen mesaj şoke etti


Birçok iş değiştiren İbrahim Demir, asgari ücretli işlerde çalışarak ailesinin geçimini sağlamaya çalıştı. Yaklaşık 10 yıl sonra vergi dairesine 1 milyon TL borcu bulunduğu yönünde gelen mesaj ile büyük bir şok yaşayan Demir, konuyu araştırdığında ise adına akaryakıt şirketi kurulduğunu ve devlete 1 milyon TL’lik vergi borcu olduğunu tespit etti. Mesajın ardından çalıştığı akaryakıt istasyonundaki maaşına da haciz gelen Demir, parasının büyük bir bölümünün kesilmesi nedeniyle bu işten de ayrılmak zorunda kaldı.



Zor günler geçiren aile yardım bekliyor


Babasına ait tek odalı evde eşi ve 2 çocuğu ile birlikte yaşayan İbrahim Demir, 13 yaşındaki kızını ise bakamaması nedeniyle dedesinin yanına gönderdi. Elektrik ve suyu da kesilen Demir ailesi şimdi yiyecek ekmek bulamıyor. Gündelik işlerde çalışan İbrahim Demir, komşularının yardımıyla yaşam mücadelesi veriyor.


Yaşadıkları nedeniyle 2 kez intihar etmeyi düşündüğünü belirten İbrahim Demir, karısı ve çocukları için intihardan vazgeçtiğini belirterek, "Bundan 10 yıl önce yengemin aracılığı ile bana iş bulacaklarını söyleyen kişiler beni Ankara’ya çağırdı. Ben de bindim otobüse gittim. Orada beni daha önce hiç görmediğim biri karşıladı, beni bir yere götürerek bazı evraklar imzalattı. Sonra sen git biz sana haber vereceğiz dedi. Ben de Gaziantep’e döndüm. 10 yıl sonra telefonuma bir mesaj geldi ve telefonun hacizlidir dediler. Ben de bunu araştırmak için maliyeye gittim. Bana 1 milyon TL vergi borcun var dediler. Adıma şirket varmış. Ben hayatımda doğru dürüst bankamatik kartı bile kullanmadım. Savcılığa suç duyurusunda bulundum. İntihar etmeyi bile düşündüm. Ama çocuklarım için vazgeçtim. 13 yaşında bir kızım var dedesinin yanına gönderdim ben bakamıyorum. Şu anda babamın tek göz odası olan evinde kalıyorum. Elektriğim kesik, suyum kesik, Yetkililerden bana yardım etmesini istiyorum” dedi.



“Bizim ekmek paramız yok şirketimiz varmış”


Döne Demir ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan yardım isteyerek, "Onu yengesi bu hale getirdi. Ona iş verecekler diye Ankara’ya gönderdi. Bu kadar borca batırdılar. Bizim yiyecek ekmeğimiz yok. Adımıza şirketler varmış. Biz komşuların verdiği yardımlarla geçiniyoruz. Cumhurbaşkanımızın eşi Emine Erdoğan’dan yardım istiyorum. Kızıma bakamadığım için ailemin yanına gönderdim. Kocamın kendisine bir şeyler yapmasından korkuyorum. ne olur bize yardım edin” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 17 Temmuz 2019 Çarşamba 11:06
  1. doğa

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