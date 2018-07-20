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Cep telefonu kullanıcıları dikkat! Hafızayı etkiliyor

Cep telefonu radyasyonuna aşırı derecece maruz kalmanın, gelişim çağındaki gençlerde hafıza performansını etkileyebileceği belirtildi.

20 Temmuz 2018 Cuma 14:07
Cep telefonu kullanıcıları dikkat! Hafızayı etkiliyor

Milyonlarca cep telefonu kullanıcı diikat "Science Daily"nin haberine göre, İsviçre Tropikal ve Kamu Sağlığı Enstitüsünün 12 ila 17 yaşlarında yaklaşık 700 ergen üzerinde yaptığı araştırma, radyofrekans elektromanyetik sahaların, beynin cep telefonuna maruz kalan belirli bölgelerinde hafıza performansı gelişimi üzerinde olumsuz etkiye sahip olabileceğini gösterdi. 

Sonuçları "Environmental Health Perspectives" dergisinde yayımlanacak araştırmada, bir yılı aşkın süre cep telefonu kullanımı sonucu beynin kümülatif radyofrekans elektromanyetik sahalara maruz kalmasının, ergenlerde biçimsel hafıza performansının gelişimini olumsuz etkileyebileceği bulgusu elde edildi. 

Bulgunun, konuyla ilgili 2015'de "Environment International"da yayımlanan araştırmanın sonuçlarıyla örtüştüğüne işaret edildi. 

Biçimsel hafızanın, beynin sağ yarısında bulunduğuna ve gençlerin cep telefonuyla büyük oranda bu tarafta konuştuğuna dikkat çekildi. 

Araştırmada öte yandan mesaj gönderme, oyun oynama veya internet kullanımının, beynin radyofrekans elektromanyetik sahaya çok az maruz kalmasına yol açtığı, dolasıyla hafıza performansı gelişimiyle ilişkilendirilmediği belirtildi. 

Haber Tarihi: 20 Temmuz 2018 Cuma 14:07
  1. cep telefonu
  2. radyasyon

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