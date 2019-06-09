Cep telefonu gasp eden zanlı tutuklandı

Adana’da gece otomobil ile gezen iki kişiyi durdurup tehdit ederek cep telefonu gasp ettiği ileri sürülen zanlı tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, olay merkez Yüreğir ilçesine bağlı 19 Mayıs Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, 2 Haziran Pazar günü gece Ozan B. (26) ve arkadaşı Murat K. (33) otomobil ile mahallede gezmeye çıktı. Bu arada, Yunus Ş. (26) isimli bir şahıs otomobili durdurdu. Zanlı Ozan B.’nin telefonunu tehdit ederek aldı. Daha sonra da Murat K.’nin kol saatini almaya çalıştı. Bu sırada Murat K. olay yerinden kaçarak kol saatini kurtardı. Bunun üzerine zanlı da olay yerinden ayrıldı. İki arkadaş hemen polis merkezine gelerek gasp edildiklerini söyleyerek şikayette bulundu. Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Gasp Büro Amirliği ekipleri olayı çözmek için çalışma başlattı. Polis zanlının gidiş güzergahında yaptığı kamera çalışmalarında zanlıyı tespit etti. Polis zanlının evine yaptığı baskında onu yakalayarak emniyete getirdi. Zanlı sorgusunda suçlamaları kabul etmezken, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.