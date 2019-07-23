Cep telefonu gasbına gözaltı Samsun’da cep telefonu gasbına karıştığı iddia edilen genç, polis tarafından gözaltına alındı.

Samsun’da cep telefonu gasbına karıştığı iddia edilen genç, polis tarafından gözaltına alındı.

Olay, İlkadım ilçesi Kale Mahallesi Sahil Yolu Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, B.T.(16) adlı çocuğun cep telefonu gasp edildi. Gazi Polis Merkezi ekipleri olayla ilgili 20 yaşındaki H.Ö.’yü yakalayarak gözaltına aldı. Polisteki sorgusu tamamlanan H.Ö. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

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