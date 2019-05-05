Cep telefonu çalan 18 yaşındaki genç kadın serbest bırakıldı

Denizli’de zücaciye mağazasından cep telefonu çalan 18 yaşındaki genç kadın, çıkarıldığı mahkeme tarafından serbest bırakıldı. Kadının çaldığı cep telefonu ise polis ekipleri tarafından sahibine teslim edildi.

Geçtiğimiz hafta Merkezefendi ilçesi Saraylar Mahallesi’ndeki Cem Namlı’ya ait zücaciye mağazasında meydana gelen olayda 18 yaşındaki H.B. isimli genç kadın, tezgahın arkasına girip iş yeri sahibinin cep telefonunu çaldı. Güvenlik kameralarının anbean kayıt ettiği olayda H.B., önce etrafı kolaçan etti. İş yeri çalışanlarının rafları düzenlediğini fark eden kadın, daha sonra çevrede güvenlik kamerası olup olmadığını kontrol etti. Ardından tezgahın bulunduğu kısma yönelen genç kadın, kendisini kimsenin görmediğinden emin olunca tezgahın arkasına geçerek cep telefonunu alıp cebine koydu. Kadın daha sonra dükkandan elini kolunu sallayarak çıktı. Olayın ardından dükkan sahibinin şikayeti üzerine harekete geçen polis ekipleri, güvenlik kameralarından zanlının H.B. olduğunu belirledi. Genç kadını yakalayarak gözaltına alan polis, çalınan cep telefonunu da sahibine teslim etti. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen genç kadın tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.