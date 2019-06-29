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Cep telefonu bulan vatandaştan örnek davranış

Gaziantep’in İslahiye ilçesinde duyarlıbir vatandaş sokaktabulduğu cep telefonunun sahibi arıyor.

29 Haziran 2019 Cumartesi 13:22
Cep telefonu bulan vatandaştan örnek davranış

Gaziantep’in İslahiye ilçesinde duyarlıbir vatandaş sokaktabulduğu cep telefonunun sahibi arıyor.


Gaziantep islahiye İlcesindeYusuf Akaslan (64) isimli vatandaş Beyler mahallesindeki evineakşam saatlerindedöndüğü sıradabir cep telefonu buldu. Akaslan telefon sahibi tarafında aranmayı bekledi. Kimse aramayınca sabah saatlerindeİslahiye’deki cep telefonu mağazalarını gezerekbulduğu telefonun sahibini bulmak için uzun süre iz sürdü.


İslahye Belediyesine giderek anos yapılmasını isteyen Yusuf Akaslan, burada sonuç alamayınca telefonu polislere teslim etmek için İslahiye Emniyet müdürlüğünün yolunu tutu.


Telefonu bulan Yusuf Akaslan telefonun sahibine ulaşmaya çalıştığını belirterek, "Akşam eve dönerken yoldacep telefonu buldum. Eve giderken eve aldığım ekmeği dahi veresiye aldım. Ama telefonun sahibine yetişmek için belki kendi telefonunda arama yaparda bana ulaşır diye gece 01.00 kadar uyumadım.Ama arayan olmadı. Allah boğazımdan haram geçirmeyi bana nasip etmesin. Geçen yıldayolda bir cüzdan buldum. içinde 700 TL olan cüzdanı sahibine verdim. Ben hamallık yaparak geçimimi sağlıyorum" diye konuştu.

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Haber Tarihi: 29 Haziran 2019 Cumartesi 13:22
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