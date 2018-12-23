Bataryası şişen cep telefonu bomba gibi patladı!
Van’da bataryası şişen cep telefonu, tamir için getirildiği dükkanda bomba gibi patladı. Patlama anı iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.23 Aralık 2018 Pazar 11:12
Olay, Van’da cep telefonu satışı ve tamiri yapan bir dükkanda meydana geldi. Cep telefonunun bataryası şişen müşteri, telefonun bataryasını değiştirmek için cep telefonu tamircisine getirdi.
Bir anda alev aldı
Tamirci, tezgahın üzerine konulan telefonu eline aldığı sırada batarya bir anda patlayarak alev aldı. Telefon tamircisi, alev alan bataryayı saniyeler içinde yere doğru fırlattı. Bataryanın patlaması ve yaşanan panik anı ise iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.
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