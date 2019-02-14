Cep telefonu alayım derken dolandırıldı
Eskişehir’de bir genç, internete satılık ilanı olan telefonu almak isterken bin 150 lira dolandırıldı.14 Şubat 2019 Perşembe 15:46
Eskişehir’de bir genç, internete satılık ilanı olan telefonu almak isterken bin 150 lira dolandırıldı.
Büyükdere mahallesinde yaşayan C.A. (19), mobil alışveriş uygulamasına cep telefonu satılık ilanı veren şahıs ile anlaşarak bin 150 lira para gönderdi. Sonradan telefonun gelmediğini ve dolandırıldığını anlayan genç, polise başvurarak şikâyetçi oldu. Polisin olayla ilgili tahkikatı sürüyor.
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