Cep telefonlarından Cumhurbaşkanı Erdoğan fotoğrafı çıktı! Kaçırıldılar

Terör örgütü PKK, bayramlaşmak için Türkiye’den Suriye’deki yakınlarının yanına giden 17 aileyi kaçırdı. PKK’lı teröristler, alıkoyduğu aileleri “telefonlarında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın resminin bulundurmak” ile suçladı!

Terör örgütü PKK, bayramlaşmak için Tel Abyat, Münbiç ve Rakka’daki yakınlarını ziyarete giden 17 aileyi kaçırdı. Surye’de 1 milyon sivilin katili olan Beşşar Esed’e bağlı Şebbihalar da Halep’e bayram ziyareti için gelen 3 Suriyeli sivili kaçırdı. PKK’lı teröristlerin ve Esed’e bağlı Şebbihalar’ın mültecileri alıkoyma ve kaçırma nedeni ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın fotoğraflarını bulundurmak oldu.

HAYATLARINDAN ENDİŞE EDİYORUZ

Terör örgütü PKK, alıkoyduğu ailelere “telefonlarında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın resminin bulundurma” suçunu isnat etti. PKK’nın alıkoyduğu insanların yakınlarından 25 yaşındaki Suriyeli Rima açıklamalarda bulundu. Annesi ve iki kardeşinin, büyükannesi ve dayılarını ziyarete gittiğini söyleyen Rima, “Kız kardeşimin telefonuna bakmışlar. Sosyal medya hesabında Erdoğan’a yönelik bir paylaşımı beğendiğini görmüşler ve bunu suç unsuru saymışlar” dedi. Suriyeli Rima, yakınlarının Münbiç’ten çıkışına izin verilmediğini ve durumlarından endişe ettiğini” belirtti.

ESED ÜÇ SİVİLİ KAÇIRDI

Halep’e bayram ziyaretine giden ve Esed’e bağlı Şebbihalar’ın kaçırdığı 3 Suriyeli sivile de “Erdoğan’ı destekliyor” suçlaması yöneltildi. Esed tarafından kaçırılanlar arasında kadın avukat da bulunuyor. Yeni Şafak’a bilgi veren mağdur aileler, “Yakınlarımız, Halep’te kalan aile büyükleriyle bayramlaşmak için gitti. Ama ‘Erdoğan’ı destekliyor’ suçlaması ile göz altına alındılar ve Hava Ceviyye adı verilen muhaberat merkezinde sorgulanıyorlar” dedi. Suriye istihbaratının göz altına alınan şahıslara işkence yaptığını belirten mağdur aileler, “Tutukladıkları kişilerin whatsapp, facebook listesinde Erdoğan fotoğrafı olan arkadaşının olması bile suç sayılıyor” diye konuştu.

PKK VE ŞEBBİHALARA SERVET ÖDÜYORUZ

Son iki yıldır bayramlarda Halep’e yakınlarını ziyarete gittiklerini kaydeden Ebu Naim isimli Suriyeli, Azez’den Halep’e gitmek için adeta bir servet ödediklerini belirtti. “Geçen yıl Afrin üzerinden gidiyorduk, bu sene güzergah Münbiç olarak belirlendi” diyen Ebu Naim, şöyle devam etti: “Taana bölgesinde kurulan bir kontrol noktasında yeğenimin telefonunda Erdoğan fotoğrafı gödükleri için onu bizden aldılar. Yol boyu güvenlik, tamamen yağmacı Şebbihalar ve PKK’lı teröristler tarafından sağlanıyor. 9 gün önce bayram dönüşü gözaltına alınan 17 yaşındaki yeğenimden haber alamıyoruz. Halep’teki resmi makamlar, ‘elimizde böyle bir tutuklu yok’ diyor.”

İNCE ‘NEDEN GELİYORLAR?’ DEMİŞTİ

24 Haziran öncesinde Suriyeli mültecilerin ülkelerine dönmelerini seçim malzemesi haline getiren CHP ve İYİ Parti’nin “Suriyeli mülteciler neden ülkelerine gidip geri dönüyor” sözleriyle tepki çekmişti. Başta CHP adayı Muharrem İnce olmak üzere muhalefet adayları 1 milyon kişinin katili Beşşar Esed için “Barışırız” mesajları göndermişti.

Suriye’de hukukun tamamen yok olduğunu ve yakınlarının akıbetinden kaygı duyduklarını kaydeden mağdurlar, Suriyeli kadın avukata yöneltilen suçlamanın ise bazı yardım derneklerine destek vermesi olduğunu anlattı. Suriyeli mültecilerin Türkiye içerisinde yaşadığı sorunlara dönük çalışmalar yürüten ve muhalif bölgelerde faaliyet yürüten insani yardım derneklerine destek veren kadın avukattan halen haber alınamıyor.

(Yeni Şafak)