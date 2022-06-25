'Cep telefonları toplumsal ahlakı tırmalıyor!'

Ahseni takvim üzere yaratılan insan, elbette ki Allah’ın kendisine verdiği maddi ve manevi nimetleri ilahi kurallar çerçevesinde kullanmalı ve o nimetleri kendisine musahhar kılan yüce kudreti hatırlayıp teşekkür etmelidir. Aksi halde o insan ikram edilen nimetlere nankörlük yapan isyankar bir kul olur. Peygamber Efendimizin şu sözünden hareket edersek bu konulardaki asıl amacı kavramış oluruz. “İşlerin en hayırlısı orta halli olanıdır.” Yani ifrat ve tefrit çılgınlığına varmadan ve de helal dairesi içinde bulunan tüm nimetlerden istifade edilmelidir. Çünkü yeryüzünde yaratılan her şey, Allah’ın bir lütfu olarak insanın istifadesine sunulmuştur. Ve Allah’ın (c.c) nimetleri sayılamayacak kadar çoktur. (Bkz.Bakara Suresi 29, İbrahim Suresi 34)

Hal böyle iken son yılların aşırı tüketim unsuru olan cep telefonları, hem radyasyon yayması nedeniyle fizyopatolojik bazı rahatsızlıklara zemin hazırlamakta ve hem de otomotiv sektöründe olduğu gibi yeni modellerinin her gün piyasaya sunulmasıyla mekanik kirlilikle çevreyi olumsuz etkilemektedir.

Biz cep telefonlarının fizyopatolojik mahiyette yapacağı muhtemel zararları tabii ki işin erbabı olan tıp veya elektronik alanındaki akademisyenlere bırakıp konuya sosyal psikoloji açısından yaklaşıp genel bir değerlendirme yapmak istiyoruz.

Bireysel özgürlük ve haberleşme açısından elbette cep telefonları büyük bir nimettir. Ama bu nimetin istismarı da büyük bir gaflet ve kabalıktır. Zira psiko-sosyal açıdan istisnalar hariç ama Türk milleti şov yapmaya ve gösterişe oldukça meraklıdır.

Nitekim Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu BTK’nın raporlarına göre cep telefonu ile konuşmada Türkiye Avrupa birincisi olarak liderliğini koruyor. BTK’nın raporlarına göre Türkiye’de cep telefonlarıyla konuşma süresi her yıl artıyor. 2013 yılında cep telefonu ile ortalama aylık konuşma süresi 323 dakika iken 2014 yılında bu süre 364 dakikaya yükselmiştir. 2015 yılında ise aylık konuşma süresi 399 dakikaya çıkarak rekor kırdı. Bir benzetme yapacak olursak Türkiye cep telefonları ile konuşma süper liginde Avrupa şampiyonu. Avrupa’da Türkiye’den sonra en çok cep telefonu ile konuşanlar 321 dakika ile Fransızlar, 297 dakika ile İsveçliler oldu. En az konuşan Avrupalılar ise 125 dakika ile Almanlar ve 112 dakika ile İsviçreliler oldu.(www.memurlar.net/haber/546304)

Ancak aşırı merak, cep telefonlarıyla daha da zirve yapmış ve kamu huzurunu ve ahlakını bozacak veya en azından ahlaki değerleri tırmalayacak düzeylere ulaşmıştır. Zira duygusal iletişimin azalması ama mekanik iletişimin çoğalmasına vesile olan en belirgin etken cep telefonlarıdır. Bu gidişat samimi ilim erbabını düşündürür olmuştur. İhtiyaç olması halinde elbette kullanılması zaruri olan bu teknolojik aparat neredeyse sigara ve alkol bağımlılığını da egale etmiş durumdadır. Hal böyle olunca insanın en belirgin vasfı olan KONUŞMA ve BEYAN kabiliyeti S.O.S vermektedir.

Cep telefonları amacı dışında kullanılırsa ve insanları bağımlı ve hatta müptela bir hale getirirse toplum ahlakını tümden ortadan kaldırmasa dahi en azından ahlaki değerleri tırmalayarak ruhsal ve ahlaksal çürümeye zemin hazırlamaktadır. Hiç kimse bireysel özgürlük ve haberleşme uğruna başkasını rahatsız etme hakkına sahip değildir.