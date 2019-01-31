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Cep telefon taksitli satış süresi uzatıldı mı? Hangi telefon kaç taksitle satılıyor?

Cep telefon taksitli satış süresi ne kadar? Hayatımızın vazgeçilmezleri arasında bulunan cep telefonu satışıyla ilgili son dakika düzenlemesi yapıldı. Düzenlemeye göre, bazı telefonların satışında 6 aylık taksit süresi 12 aya yükseltildi. BDDK Başkanı Mehmet Ali Akben, 3 bin 500 lirayı aşan cep telefonu kredilerinde 12 ay vade süresinin uzatıldığını açıkladı. Peki Peki 6 taksit ve 12 taksit olan telefonlar hangileri? Hangi telefon kaç taksitle satılıyor?

31 Ocak 2019 Perşembe 12:55
Cep telefon taksitli satış süresi uzatıldı mı? Hangi telefon kaç taksitle satılıyor?

Cep telefon taksitli satış süresi ne kadar? Hayatımızın vazgeçilmezleri arasında bulunan cep telefonu satışıyla ilgili son dakika düzenlemesi yapıldı. Düzenlemeye göre, bazı telefonların satışında 6 aylık taksit süresi 12 aya yükseltildi. BDDK Başkanı Mehmet Ali Akben, 3 bin 500 lirayı aşan cep telefonu kredilerinde 12 ay vade süresinin uzatıldığını açıkladı. Peki Peki 6 taksit ve 12 taksit olan telefonlar hangileri? Hangi telefon kaç taksitle satılıyor?

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun, cep telefonu alımı için kullanılan tüketici kredilerinde taksit süresini 6 aydan 12 aya çıkartan düzenlemesinin ardından, Ticaret Bakanlığının Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği de Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Karar göre Buna göre, televizyon ile ses ve görüntü sistemleri satışlarında taksitlendirme süresi 3, bilgisayar ve tablet bilgisayarla fiyatı 3 bin 500 liranın üzerindeki cep telefonu satışlarında 6 ay olacak. Taksit sayısı; tablet ve bilgisayar satışlarında altıyı, fiyatı 3,500 TL’ye kadar olan cep telefonu satışlarında 12’yi, bu fiyatın üzerinde olan cep telefonu satışlarında ise altıyı aşamayacak.

Cep telefonuna 12 ay taksit nisan sonuna kadar devam edecek

Yönetmeliğe eklenen geçici maddeyle fiyatı 3 bin 500 lirayı aşan cep telefonlarının satışında 6 ay olan taksitlendirme süresi 31 Ocak 2019'a kadar 12 ay olarak uygulanacaktı. BDDK Başkanı Mehmet Ali Akben, 3 bin 500 lirayı aşan cep telefonu kredilerinde 12 ay vadenin Nisan sonuna kadar devam edeceğini açıkladı.

12 taksitle alınacak cep telefonları

Apple iPhone 6 32 GB 2.399 TL

Nokia 5 : 1.499 TL

Huawei P20 LIFE 64 GB 2.399 TL

General Mobile GM8 64 GB Tek Sim 1.499 TL

Vestel Venus V5 32 GB 1,099 TL

Nokia 8 : 2,299 TL

6 taksitle alınacak cep telefonları

Apple iPhone X 64 GB 8.299 TL

Apple iPhone 8 Plus 64 GB 5.999 TL

Apple iPhone 8 64 GB 4.999 TL

Samsung Galaxy Note 9 N960F 5.999 TL

Huawei P20 Pro 5.999 TL

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Haber Tarihi: 31 Ocak 2019 Perşembe 12:55
  1. Samsun
  2. 12 taksitle alınacak cep telefonları
  3. Cep telefon taksitli satış süresi uzatıldı mı?
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YORUM YAZ

  • okkesokkes1 sa önce
    çok saçma birşey, ya tüm telefonlara olacak ya hiç olmayacak

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