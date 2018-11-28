CEO modeli nedir? MEB CEO modeli neyi kapsıyor?

Türkiye’de en çok da eğitim sisteminden şikayet edilmekte. Her yıl eğitim sisteminin değişmeni öğrenci ve velilerin tepkisini çekmekte. Ancak yapılan her değişiklikle daha iyi ve kaliteli eğitim sistemi amaçlanmakta. Tam da bu noktada MEB, okullar arasındaki nitelik farkını ortadan kaldırmak için yeni bir model geliştirildi. Artık okullar CEO modeli örnek alınarak yönetilecek. Peki nedir bu CEO modeli? CEO modeli neyi kapsıyor? İşte CEO modeli detayları…

Her yıl LGS ve YKS sınavına giren öğrencilerin çoğu ya baraj altında kalıyor ya da sıfır çekiyor. Üniversite sınavında sıfır çeken öğrenci sayısı da hiç de azımsanmayacak kadar çok. Milli Eğitim Bakanlığı okullardaki eğitim düzeyine ve okullar arasındaki nitelik farkını ortadan kaldırmak için yeni bir çalışmaya imza atmaya hazırlanıyor. Milli Eğitim Bakanlığı, okullar arasındaki nitelik farkını kaldırmak için işe okul müdürlerinden başladı. Okullar CEO modeliyle yönetilecek. Okul müdürü 2 yıllık hedefleri gerçekleştiremezse görevden alınacak.

Okul müdürleri hedef tutturamazlarsa görevden alınacak

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okul müdürlüğü seçiminin dost, ahbap ilişkisinden çıkarılarak uluslararası standartlarda yapılması için çalışma başlatılması talimatı verdi. Hedef odaklı bir yönetim modelinin benimsenmesi için harekete geçildi. Okullar CEO modeliyle yönetilecek. Okul müdürü, 2 yıllık hedefleri gerçekleştiremezse görevden alınacak. Bakan Selçuk, Türkiye'nin yeni bir atılımın içinde olduğunu, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile beraber Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öngördüğü şekilde farklı bir sistematik yaklaşımdan söz edildiğini, bundan sonra söylenecek her şeyin de bu zemin üzerinde yer alacağını belirterek okul idarelerinin ve yönetim anlayışının da baştan aşağı değişeceğinin mesajını vermişti.

Liyakat essalı süreç başlıyor

Bakan Selçuk daha önce yaptığı bir açıklamayla okul müdürleri için somut ölçülebilir liyakat esaslı bir süreci harekete geçireceklerini belirterek bununla ilgili sınavlar geleceğini söylemişti. Okul müdürlerinin statüleri yeni sistemde özlük hakları açısından öğretmenlerden daha üstün olacak ancak okul idarecisi olma şartları zorlaşacak. Yeni modelde okul idareciliğine atamada yeterliliklere dayalı yazılı sınavın yanı sıra ek bir eğitime daha tabi tutulacak. Okul müdürleri sınavla seçildikten sonra 1 yıl yüz yüze eğitimden geçirilecek. Bu süre içinde atandığı okul için 2 yıllık gelecek hedefleri belirlenmesi beklenecek. Bu hedefleri gerçekleştirmeyen okul müdürleri idarecilikten alınacak.