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Şirketin CEO'su duyurdu: Yerli otomobilin lastiklerine talibiz

Brisa CEO’su Cevdet Alemdar, birkaç yıl içinde üretimine başlanacak olan yerli otomobil için "Her iki buçuk saniyede bir lastik üretiyoruz. Brisa olarak yerli otomobilin lastiklerine talibiz" dedi.

03 Aralık 2018 Pazartesi 11:33
Şirketin CEO'su duyurdu: Yerli otomobilin lastiklerine talibiz

Habertürk'ün haberine göre, Sabancı Holding ve Bridgestone Corporation ortaklığında faaliyet gösteren Brisa, 300 milyon dolar yatırımla Anadolu'nun kalbinde akıllı fabrika kurdu. Bünyesinde Bridgestone ve Lassa gibi markalar bulunan şirket, Aksaray'da hayata geçirdiği yeni fabrikasında robotik çalışmalar, veri analitiği ve dijitalleşme gibi yeni nesil teknolojilerden yararlanarak lastikte otonom dönemi başlatmayı hedefliyor.

Yeni tesiste, otomatik lastik transfer sistemleri, akıllı fabrikanın sanal ortamda dijital ikizi ile üretimin eş zamanlı takibi, çevreye duyarlı kapalı sistemler, yeşil bina uygulamaları, artırılmış gerçeklik uygulamaları ve ileri veri analizleri ile üretim yapılıyor. Binek otomobil lastiği üzerine yoğunlaşacağı öğrenilen Brisa'nın Aksaray fabrikası'nda, üretimin yarısının ihraç edilmesi öngörülüyor.

Aksaray yatırımında devlet teşviklerinin ve kentin lojistik merkez olmasının etkili olduğunu kaydeden Brisa CEO'su Cevdet Alemdar, yeni fabrikanın tam kapasiteyle 4.2 milyon adet lastik üretimi ve 700 kişilik istihdam sağlayacak şekilde tasarlandığını belirtti.

Aksaray'daki fabrikayı ziyaretimizde, son dönemde lastik fiyatlarında yaşanan artışları sorduğumuz Cevdet Alemdar, fiyatların hammadde girdi maliyetlerinin artmasından kaynaklı yükseldiğini söyledi. Birkaç yıl içinde üretimine başlanacak yerli otomobil konusunda da değerlendirmelerde bulunan Alemdar, "Brisa olarak, yerli otomobilin lastiklerine talibiz" dedi.

'Lastikler yere değmiyor'

Brisa CEO'su Cevdet Alemdar, Aksaray Fabrikasındaki akıllı uygulamalarla ilgili bilgi verdi. Alemdar, "Tam otomatik lastik transfer sistemini hayata geçirdiğimiz fabrikamızda, lastiklerimiz neredeyse yere hiç değmiyor, havada uçuşuyor! Bu teknoloji ile geleneksel bir lastik fabrikasına göre stok devir hızında iki kat artış sağlarken, sıfır hatalı ürün üretiyoruz. Bunu enerjide yüzde 30 tasarruf ederek yapıyoruz" diye konuştu.

Brisa'nın 2 bin 700 çalışanı ve 12 bin çalışandan oluşan bin 400 satış noktasının bulunduğunu kaydeden Alemdar, "Toplamda 60 bin kişiye iş ve aş sağlıyoruz. Aksaray Fabrikamızın kurulum aşamasında ise, inşaat çalışanından üretim çalışanına, tedarikçisinden mühendisine 50 bin kişiye dokunduk" dedi.

Fabrikanın sanal ortamda dijital ikizinin oluşturulduğunu kaydeden Cevdet Alemdar, "Artık uzaktan teknoloji ile üretimi takip edebiliyor ve en fazla 2 dakika içinde herhangi bir soruna müdahale edebilir duruma geliyoruz" ifadesini kullandı.

Haber Tarihi: 03 Aralık 2018 Pazartesi 11:33
  1. Aksaray
  2. Brisa CEO’su Cevdet Alemdar
  3. yerli otomobil

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