İSTANBUL (AA) - Doğuş Grubu Üst Yöneticisi (CEO) Hüsnü Akhan, “Türkiye’de 2018 yılında büyümenin yüzde 3’ler civarında olacağını, enflasyonun yüzde 25’ler seviyesinde gerçekleşeceğini öngörüyoruz. Bu da gelecek döneme ilişkin olumlu olmamızı sağlıyor.” dedi.

Vodafone Türkiye’nin ana sponsorluğunda, Capital ve Ekonomist dergilerinin öncülüğünde düzenlenen geleneksel CEO Club Buluşmaları kapsamında “CEO Ajanda 2019” Zirvesi gerçekleştirildi.

Zirve kapsamında yapılan panelde konuşan Doğuş Grubu Üst Yöneticisi (CEO) Hüsnü Akhan, ekonomik anlamda beklenmedik olayların olduğu bir yıl olduğunu ifade ederek, bu gelişmelere ilişkin bazı anımsatmalarda bulundu.

Akhan, Türkiye’de 2018 yılında büyümenin yüzde 3’ler civarında olacağını, enflasyonun yüzde 25’ler seviyesinde gerçekleşeceğini öngördüklerini, bunun da gelecek döneme ilişkin olumlu olmalarını sağladığını söyledi.

Hüsnü Akhan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Biz 2018 yılını yüzde 14’lük artışla 20 milyar lira civarında bir ciro ile kapatacağız. Yüzde 9’luk artışla aktif toplamlarımızı 40 milyar TL civarına getirmiş olacağız. 2019’da özellikle Yeni Ekonomi Programı’nın getirdiği politika setinin uygulanması, bir nebze ABD ile düzelen ilişkiler ve kur belirsizliğinin ortadan kalktığını düşünürsek, 2019’da yüzde 2-2,5 büyüme yüzde 15’ler civarında enflasyon öngörümüz var.”

Müşteri odaklı stratejilerin kendileri için çok önemli olduğunu vurgulayan Akhan, 2019 yılının dijital dönüşümün yoğunlaştığı bir dönem olacağını söyledi.

Akhan, 2019 yılında özellikle nakit akımı ve maliyet yönetimini öncelik olarak ele alacaklarını dile getirdi.

- “Yurt dışı işlerimiz Türkiye’deki işlerimizden daha hızlı büyüyor”





Anadolu Grubu İcra Başkanı Hurşit Zorlu ise ekonomide döviz kurundan kaynaklanan dalgalanmalara değinerek, “En önemli şey belirsizlik ortamının oluşması. Belirsizlik ortamında cebinde parası olan harcamak istemiyor, işadamı da yatırım yapmak istemiyor. O açıdan ortam yatırım kararlarında temel bir unsur.” dedi.

Anadolu Grubu olarak 9 ayrı sektörde 19 ülkede 80 bin çalışanıyla faaliyet gösterdiklerini ifade eden Zorlu, “Yılın ilk 9 ayını değerlendirdiğimiz zaman 2018 yılı her şeye rağmen Grup açısından iyi bir yıl oldu. Cirolarımızı artırdık, operasyonel karlılıklarımızı koruduk. Yılın 9 ayında yüzde 30’ların üzerinde bir büyümemiz var, hem ciro hem de karlılıkta.” diye konuştu.

Zorlu, yurt dışı işlerinin Türkiye’deki işlerinden daha hızlı büyüdüğünü ifade ederek, şunları söyledi:

“2019 yılına bakacak olursak öngörülerde bulunmak, tahmin yapmak oldukça zor. Her yıl bunu yaşıyoruz ama bu sene bunu yapmak daha da zor. Grup olarak hızlı aksiyon alabilme yeteneğimiz üzerinde duruyoruz. Bütçelerimizi yaparken, 2019’da büyümenin çok düşük veya hiç olmayacağını, enflasyonda belirli bir düşme olacağını varsayıyoruz ama temel şey duyarlılık ve senaryo analizleriyle grup şirketlerimizi yönetmeye çalışıyoruz. Şirketlerin esnek olması ve hızlı hareket edebilmesi gerekiyor. 2019 için nakit yönetimi, etkin bilanço ve işletme sermayesi önemli bir alan.”





- “Dijital dönüşümde gidilecek çok yol var”





Eczacıbaşı Topluluğu Üst Yöneticisi (CEO) Atalay Gümrah, bu yıl kurların özellikle arttığı dönemde ihracatı ve yurt dışında yarattıkları gelirleri daha öncelik olarak aldıklarını belirtti.

Gümrah, yeni ülkelerde maceraları biraz daha iş geliştirme kapsamında değerlendirip, odaklarını iyi oldukları gruplarda, iyi markalarda çalışmaya verdiklerini ifade ederek, “Sağlık sektöründe, ilaç sektöründe fiyatlandırmalar sektör üzerinde baskı yaratıyor. 1 avronun karşılığı hala 2,69 TL ona göre fiyatlandırma var.” dedi.

Sanayi, sağlık, tüketim ürünleri gibi konularda dijital dönüşümde gidilecek çok yolun olduğunu aktaran Gümrah, bu konuda önemli bir yol haritasının çıktığını, gelecek dönemde bu yol haritasını nasıl uygulayacaklarına bakacaklarını kaydetti.

Gümrah, sağlıklı yaşamın gelecek dönem yatırımlar alanları arasında yer aldığına işaret ederek, “Yaşlanan nüfusa yönelik ne gibi fırsatlar önümüze çıkar diye bakıyoruz. Bildiğimiz işlere yatırım yapacağımız bir dönem geçireceğiz.” dedi.





- “Holdingler Türkiye’nin dijitalleşmesinde katalizör konumunda yer alıyor”





Vodafone Türkiye Üst Yöneticisi (CEO) Colman Deegan, dünyanın, dijitalleşme etrafında yeniden şekillendiğini belirterek, şunları kaydetti:

“Kuşkusuz, holdingler de bünyelerindeki birden fazla alanda faaliyet gösteren şirketlerle Türkiye için bu dönüşümün katalizörü görevini üstleniyor. Biz de Türkiye’deki işletmelerin dijital iş ortağı olarak onlara uçtan uca çözümler sunuyor, ihtiyaçlarını yakından takip ediyor, yeni dünya koşullarına ayak uydurabilmeleri için dijitalleşme süreçlerine en hızlı şekilde destek oluyoruz. Vodafone olarak geleceği heyecan verici bulduğumuzu, her fırsatta söylüyoruz. Bu heyecan verici yolculukta, holdinglerle yapacağımız iş birlikleriyle, yarının dünyasına beraber şekil verebilir, şirketleri, çalışanları ve tüm paydaşları için birlikte değer yaratabiliriz. Holdinglerin bu lokomotif rollerine, teknolojinin gücünü eklemeye ve Türkiye’ye onlarla birlikte yarını kazandırmaya hazırız.”





- Ödül töreni





Zirve kapsamında, Capital Dergisi tarafından her yıl gerçekleştirilen “En Büyük Holdingler” araştırmasının sonuçlarına göre, 2017 yılındaki performanslarıyla öne çıkan holdingler de ödüllendirildi.

“Türkiye’nin En Büyük Holdingleri (Ciro bazında)” kategorisinde birinciliği Koç Holding, ikinciliği Yıldız Holding ve üçüncülüğü Sabancı Holding elde etti.



“İstihdamını En Hızlı Artıran Holdingler” kategorisinde birinci Rönesans Holding, ikinci Tekfen Holding , üçüncü Yıldızlar Yatırım oldu.

“Karını En Hızlı Artıran Holdingler” kategorisinde birinciliğe Akkök Holding, ikinciliğe Kazancı Holding ve üçüncülüğe Index Holding layık görüldü.

“Cirosunu En Hızlı Artıran Holdingler” kategorisinde birinciliği Tahincioğlu Holding, ikinciliği Bilkent Holding ve üçüncülüğü Tekfen Holding elde etti.

“Türkiye’nin En Çok İstihdam Sağlayan Holdingleri” kategorisinde birinci Koç Holding, ikinci Rönesans Holding ve üçüncü Limak Holding oldu.

“Türkiye’nin En Çok Kar Eden Holdingleri” kategorisinde birinciliğe Oyak Holding, ikinciliğe Koç Holding ve üçüncülüğe Sabancı Holding layık görüldü.