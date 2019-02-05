CENTCOM'dan flaş açıklama: Türkiye'ye yönelik bir tehdide...

CENTCOM Komutanı Votel ABD askerlerinin Suriye'den çekilmesi ve DEAŞ ile mücadele ile ilgili önemli açıklamalar yaptı.

Votel, yaptığı açıklamada "Koalisyonun elde ettiği kazanımlar ancak DEAŞ’e karşı tetikte kalınarak muhafaza edilebilir. DEAŞ ABD’nin Suriye’den çekilmesinden önce elindeki bütün toprakları kaybetmiş olacak. DEAŞ'in Suriye’de elinde 51 kilometrekareden daha az büyüklükte bir alana sahip, DEAŞ'ın üzerindeki baskıyı sürdüreceğiz. Suriye'de Türkiye'ye yönelik bir tehdide veya sahada bizimle savaşan ortaklarımızın da korunması Suriye planımızın bir parçası" dedi.