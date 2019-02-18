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CENTCOM Komutanı Votel Irak'ı ziyaret etti

18 Şubat 2019 Pazartesi 11:49
CENTCOM Komutanı Votel Irak'ı ziyaret etti

ANKARA (AA) - ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı Joseph Votel'in, ABD'nin Suriye'den çekilmesinin terör örgütü DEAŞ üzerindeki etkisinin ne olacağı konusunda temaslarda bulunmak üzere Irak'ı ziyaret ettiği bildirildi.

Arap basınında çıkan haberlere göre, Votel, Iraklı ve ABD'li yetkililerle, ABD'nin Suriye'den çekilmesinin ardından DEAŞ'ın toparlanmasını engellemek için yapılacakları ve geri çekilmenin Irak'a etkisinin ne olabileceği konusunu ele almak üzere dün Irak'a gitti.

CENTCOM Komutanı Joseph Votel, geçen hafta ABD güçlerinin, Suriye'den gelecek haftalarda çekilmeye başlamasının planlandığını ancak sürecin yine de şartlara bağlı olacağını açıklamıştı.

ABD ordusunun bölgede artık gereksinim duyulmayan ekipmanı geri çektiğini hatırlatan Votel, ABD İstihbaratının Suriye ve Irak'ta 10 binlerce DEAŞ mensubu bulunduğu iddiasını da doğrulamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, aralık ayında ABD askerlerini Suriye'den geri çekme kararı almıştı. Çekilmeyi kolaylaştırmak üzere ABD Savunma Bakanlığı, Suriye'ye 600 asker daha göndermişti.

Amerikan medyasına konuşan ABD'li askeri yetkililer, Suriye'deki askerlerin tamamının nisan sonuna kadar tamamen çekilmiş olacağını ifade etmişti.

Yetkililer, mart ayının sonlarına doğru ABD askerlerinin büyük bölümünün Suriye'den çekilmiş olacağını belirtmişti.

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Haber Tarihi: 18 Şubat 2019 Pazartesi 11:49
  1. deaş
  2. Irak
  3. Joseph Votel

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