Cenk Tosun, Eskişehirspor'a anlamlı bir destekte bulundu İngiliz ekibi Everton'da forma giyen milli futbolcu Cenk Tosun, Eskişehirspor'a anlamlı bir destekte bulundu.

Mali sıkıntıların yanında 1. Lig'de de sancılı bir süreçten geçen Eskişehirspor'da çözüm arayışları sürüyor. Maddi olarak zor günler geçiren siyah-kırmızılı ekibe golcü oyuncu Cenk Tosun'dan destek geldi. Yıldız oyuncu Eskişehirspor'un bu zor durumuna kayıtsız kalmadı ve anlamlı bir davranış sergiledi. Formayı Eskişehirspor'a gönderdi Kulüpten alınan bilgilere göre, milli maçta Eskişehir halkının büyük desteğinden etkilenen Cenk Tosun, Eskişehirspor'un maddi anlamda sıkıntılı bir süreçten geçtiğini duyunca, Everton takımıyla çıktığı ilk maçta giydiği formayı imzalayarak siyah-kırmızılı ekibe gönderdi. Başarılı futbolcu formasının kulübe en yüksek bağışı yapan kişiye verilmesini istedi.

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