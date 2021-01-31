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Biyografi Cengiz Yavilioğlu kimdir, nerelidir? Cengiz Yavilioğlu Hazine ve Maliye Bakan yardımcısı
Biyografi

Cengiz Yavilioğlu kimdir, nerelidir? Cengiz Yavilioğlu Hazine ve Maliye Bakan yardımcısı

Berat Albayrak’ın Hazine ve Maliye Bakanlığı dönemindeki bakan yardımcıları Osman Dinçbaş’ın yerine de Cengiz Yavilioğlu getirildi. Peki Cengiz Yavilioğlu kimdir? Cengiz Yavilioğlu nerelidir? Cengiz Yavilioğlu hangi görevlerde bulundu?

Yeniakit Publisher
2021-01-31 09:36:00 - 2021-01-31 09:49:00
Cengiz Yavilioğlu kimdir, nerelidir? Cengiz Yavilioğlu Hazine ve Maliye Bakan yardımcısı

24. dönem Erzurum milletvekili olan Cengiz Yavilioğlu, Özelleştirme İdaresi Başkanlığında Finansman ve Fon Yönetimi Daire Başkanı olarak göreve başladı.  İngiltere Regent's Collage Ekonomi Üniversitesinde misafir araştırmacı olarak bulunan Cengiz Yavilioğlu’nun hayatı Hazine ve Maliye Bakan yardımcısı olmasıyla birlikte merak edilmeye başlandı.

Cengiz Yavilioğlu kimdir?

Cengiz Yavilioğlu, 20 Ağustos 1970'te Erzurum Çat'ta doğdu. Babasının adı Fikret, annesinin adı Yurdagül'dür. Ekonomist Dr.; İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünü bitirdi. Yüksek lisansını İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde yaptı. Doktorasını Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde tamamladı.

Özelleştirme İdaresi Başkanlığında Finansman ve Fon Yönetimi Daire Başkanı olarak göreve başladı. Türkiye Denizcilik İşletmeleri AŞ, TEDAŞ Çamlıbel Elektrik Dağıtım AŞ, Karadeniz Bakır İşletmeleri AŞ ve Ankara Doğal Elektrik Üretim ve Ticaret AŞ'nin Yönetim Kurulu Üyelikleri ve Başkanlıklarını yaptı. Güvenlik Bilimleri Fakültesi ve Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde öğretim üyesi olarak çalıştı. İngiltere Regent's Collage Ekonomi Üniversitesinde misafir araştırmacı olarak bulundu. Yayınlanmış kitapları ve makaleleri bulunmaktadır. İyi düzeyde İngilizce, orta düzeyde Arapça bilen Yavilioğlu, evli ve 3 çocuk babasıdır.

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