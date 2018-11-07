Galatasaray'da Cengiz ve Terim yeniden PFDK'ya sevk edildi

Galatasaray Kulübü, resmi internet sitesinde yayınlanan sportmenliğe aykırı açıklamalar, başkan Mustafa Cengiz resmi sitede yayınlanan ve medyada yapmış olduğu röportajındaki sportmenliğe aykırı açıklamalar, Fatih Terim ise medyada yapmış olduğu sportmenliğe aykırı açıklamalar nedeniyle PFDK'ya sevk edildi.



TFF'den yapılan açıklama şu şekilde:



"GALATASARAY A.Ş. Kulübü'nün 06.11.2018 tarihinde kulüp resmi internet sitesinden yayınlanan 'sportmenliğe aykırı açıklamalar' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,



GALATASARAY A.Ş. Kulübü Başkanı MUSTAFA CENGİZ'in 06.11.2018 tarihinde kulüp resmi internet sitesinden yayınlanan ve 06.11.2018 tarihinde medyada yapmış olduğu röportajındaki 'sportmenliğe aykırı açıklamaları' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine,



GALATASARAY A.Ş. Kulübü teknik sorumlusu FATİH TERİM'in 06.11.2018 tarihinde medyada yapmış olduğu 'sportmenliğe aykırı açıklamaları' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."