0553 313 94 23

Milli futbolcumuz Cengiz Ünder 100 adet kurban bağışladı

İtalyan ekibi Roma'da gösterdiği perfomansla dünya devlerinin gözdesi haline gelen milli futbolcumuz Cengiz Ünder’in Türkiye Diyanet Vakfına yaptığı 100 adet kurban bağışının bir kısmı, Roma'daki ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı.

13 Ağustos 2019 Salı 10:39
Milli futbolcumuz Cengiz Ünder 100 adet kurban bağışladı

Roma'daki Türk restoranı Da Emin'de yapılan kurban dağıtım organizasyonuna, Türkiye'nin Roma Büyükelçiliği Geçici Maslahatgüzarı Özgür Yavuzer, Türkiye'nin Vatikan Büyükelçiliği Geçici Maslahatgüzarı Celal Doğan, Türkiye'nin Roma Büyükelçiliği Başkatibi Ersoy Yılmaz, Türkiye’nin Milano Başkonsolosluğu Din Hizmetleri Ataşesi Abdulmetin Yalçın, Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) Milano Başkanı Mehmet Kelleci ve restoran sahibi Emin Öztürk ile ilgililer katıldı.

Türkiye Diyanet Vakfı'nın (TDV) organizasyonuyla Roma'da, aralarında göçmen ve Müslüman İtalyanların da olduğu ihtiyaç sahiplerine kurban eti dağıtımı yapıldı.

"Cengiz Ünder, 100 adet kurban bağışladı"

Türkiye'nin Milano Başkonsolosluğu Din Hizmetleri Ataşesi Abdulmetin Yalçın, yaptığı açıklamada, "Milli futbolcumuz Cengiz Ünder, 100 adet kurban bağışladı Diyanet Vakfına. Onun hisselerinden bir kısmını İtalya'daki mülteci kardeşlerimize ulaştırmaya çalışıyoruz. Malumunuz burada çok sayıda mülteci bulunuyor. Bu sayede toplumsal duyarlılığın artacağını da düşünüyoruz." dedi.

Yalçın, bayramların dayanışma ve kardeşlik günleri olduğunu belirterek, "İtalya’daki diğer kardeşlerimizin de bağışlar yapacağını umuyoruz. Dünyanın her yerindeki ihtiyaç sahiplerine ulaştırmayı arzu ediyoruz. Bütün Avrupa’daki ve dünyadaki Müslüman kardeşlerimizin bayramını kutluyoruz." diye konuştu.

Bu bağışlarla, dünyanın en ücra köşelerinde bayram yapma imkanı olmayanlara bayram yaptırabildiklerini dile getiren Yalçın, "Bunun mutluluğunu yaşıyoruz. DİTİB Camisi olarak bu sene bizim için rekor sayıda bir bağış oldu. Geçen yıla göre yüzde 70 artışımız var kurban bağışında." ifadelerini kullandı.

Müslüman İtalyanlardan Omar Camilletti de Kurban Bayramı’nı kutladıklarını ifade ederek, "Türk Diyanetinin Müslüman İtalyanları ve İtalya'da Müslümanım diyenleri desteklemek üzere yaptığı bu girişimi memnuniyetle karşılaşıyoruz. Çok teşekkür ediyoruz." dedi.

Milli futbolcu Cengiz Ünder'in babası Hasan Ünder, oğlunun kurban bağış makbuzunu geçen hafta Sındırgı İlçe Müftüsü ve TDV Şube Başkanı Sedat Çakar'a teslim etmişti.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 13 Ağustos 2019 Salı 10:39
  1. Diyanet İşleri Türk İslam Birliği
  2. Hasan Ünder
  3. Cengiz Ünder

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Baraj gölü bayram çöpleri ve hayvan atıklarıyla doldu
    1. Baraj gölü bayram çöpleri ve hayvan..
    2. "RTGD Medya Oscarları Ödülleri"nin..
    3. Çiftçinin yüzünü güldüren alımlar
    4. Erzurum’da tarih gün yüzüne çıkarılıyor
    5. STSO sevgi evlerinde bulunan çocukları..
    6. İçişleri Bakanlığı: "İç güvenlik..
    7. Avustralya’da bıçaklı saldırı: 1 yaralı
    8. AK Parti 18 yaşında (2)
    9. AK Parti 18 yaşında (1)
    10. Muratpaşa, mekanik süpürgelerle..
    11. 2 terörist daha etkisiz hale getirildi
    12. Tokyo 2020 yolunda ’sıcak’ yaz
    13. Patpat kazalarında 21 kişi yaralandı
    14. Sokak hayvanları sahiplendirildi
    15. Kriptocular artıyor sektörler alışıyor
    16. TFF, Süleyman Seba'yı andı
    17. Bu akşam ne pişirsen derdine son:..
    18. Çocuklar bayram yerinde gönüllerince..
    19. Boris'e flaş çağrı! ‘Seni dört gözle..
    20. İki aracın çarpıştığı kazayı ucuz..
    21. Cengiz Ünder 100 adet kurban bağışladı
    22. 11 yaşındaki minik Atatuğra’dan..
    23. E-ihracata büyük teşvik
    24. Beşiktaş'ın yeni kalecisi belli oldu
    25. Down sendromlu Meryem’in zabıta olma..
    26. Avrupa borsaları
    27. Kadın muhtar ihtiyaç sahiplerini..
    28. Emlak piyasasında ’faiz’ hareketliliği
    29. (Özel) Emekli resim öğretmeni bakır..
    30. "Türkiye'yi dünyanın 13'üncü büyük..
    PKK silah bırakacak mı? 'Öcalan'ın çözüm çağrısına...'
    PKK silah bırakacak mı? 'Öcalan'ın çözüm çağrısına...'
    Dünyaya duyurdular: İsrail gelirse savaş çıkar
    Dünyaya duyurdular: İsrail gelirse savaş çıkar
    Ahmet Davutoğlu'ndan flaş çıkış: Mutlaka tedbir alınması lazım
    Ahmet Davutoğlu'ndan flaş çıkış: Mutlaka tedbir alınması lazım
    Gamze Özçelik alçaklığa sessiz kalmadı! "İki elimiz yakanızda olacak"
    Gamze Özçelik alçaklığa sessiz kalmadı! "İki elimiz yakanızda olacak"
    Fitoterapi nedir?
    Fitoterapi nedir?

    Günün Karikatürü

    11 Ağustos 2019
    Galatasaray İtalya'da dağıldı
    Galatasaray İtalya'da dağıldı
    Terör örgütü çocukları ön cepheye sürecek!
    Terör örgütü çocukları ön cepheye sürecek!