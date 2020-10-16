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Biyografi Cengiz Öner kimdir nerelidir? Cengiz Öner hangi göreve atandı?
Biyografi

Cengiz Öner kimdir nerelidir? Cengiz Öner hangi göreve atandı?

Adalet Bakan yardımcısı Cengiz Öner görevden alındı mı? Cengiz Öner, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kararıyla Adalet Bakanlığı yardımcılığına görevinden alındı. Cengiz Öner’in yerine yeni Adalet Bakan Yardımcısı Hasan Yılmaz oldu. Peki Cengiz Öner kimdir? Cengiz Öner nerelidir? Cengiz Öner hangi görevlerde bulundu? Cengiz Öner hangi göreve atandı? İşe Cengiz Öner hayatı biyografisi.

Yeniakit Publisher
2020-10-16 09:27:00 - 2020-10-16 09:27:39
Cengiz Öner kimdir nerelidir? Cengiz Öner hangi göreve atandı?

Son dakika Resmi Gazete atama kararlarına göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan atama kararları yayımlandı. Atama kararlarına göre, Adalet Bakan Yardımcısı Cengiz Öner görevden alındı ve Bakan Yardımcılığına Hasan Yılmaz atandı. Peki Cengiz Öner kimdir? Cengiz Öner nerelidir? 

Cengiz Öner kimdir?

Cengiz Öner, 1974 yılında Manisa’nın Demirci İlçesinde dünyaya geldi. İlk ve orta öğrenimi memleketi Demirci'de bitiren Cengiz Öner, lisans eğitimin 1997 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden tamamladı. Cengiz Öner, Konya Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesinde Kamu Hukuku alanında tamamladı. 1998 yılında Avukatlık stajını bitiren Cengiz Öner, 2001 yılında da Hakim ve Savcılık Stajını tamamladı.

Cengiz Öner hangi görevlerde bulundu?

Ağrı Patnos Cumhuriyet Savcılığında görev yapan Cengiz Öner, daha sonra sırasıyla Kütahya Şaphane Cumhuriyet Savcılığı, Ankara Ayaş Cumhuriyet Savcılığı, Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü Tetkik Hakimliği, Beypazarı Cumhuriyet Başsavcılığı, Isparta Cumhuriyet Savcılığı, Ceza ve Tevkif Evleri (CTE) Genel Müdürlüğü Daire Başkanlığı, CTE Genel Müdür Yardımcılığı görevlerini icra etti.

29.07.2017 - 21.07.2018 tarihleri arasında Adalet Bakanlığı Müsteşar Yardımcılığı görevini sürdüren Cengiz Öner, 21 Temmuz 2018 tarihinde Adalet Bakanlığı Yardımcısı olarak atandı. Cengiz Öner evli ve üç çocuk babasıdır.

Hasan Yılmaz kimdir nerelidir? Atama kararları
Hasan Yılmaz kimdir nerelidir? Atama kararları

Biyografi

Hasan Yılmaz kimdir nerelidir? Atama kararları

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