Cengiz Ergün kimdir? İşte Ergün'ün hayatı ve kariyeri

Uzun yıllar Manisa Büyükşehir Belediye Başkanlığı yapan ve bu görevini sürdüren Cengiz Ergün, 4. kez aynı göreve talip oldu.

Cengiz Ergün kimdir

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün 1960 yılında Manisa'da dünyaya geldi. Vatani görev ve eğitim gibi zorunlu ayrılıklar dışında yaşamının tümünü Manisa’da geçirmiştir. Nihal Ergün ve Cemal Ergün'ün oğlu olan Cengiz Ergün ilkokul eğitimini Necatibey, Gazi İlkokulu ve Murat Germen okullarında tamamladı. İlkokul sonrası ortaokulu Şehitler Orta Okulu'nda tamamladı. Sonrasında İzmir Fatih Lisesi'ne giderek mezun oldu. Son olarak üniversite Lisans eğitimini Muğla Üniversitesi İşletme Fakültesi'nde tamamladı ve 1980 yılında mezun olmuştur.

Askerlik hizmetini Erzincan'da tamamladıktan sonra memleketi Manisa'da inşaat sektöründe faaliyet sürdüren bir firma kurarak iş insanı oldu. Ergün Müteahhit olarak Manisa'nın Uncubozköy Mahallesi başta olmak üzere birçok projeye imza atmıştır. Ergün'ün en dikkat çekici yanı ise 30 yıllık iş hayatı boyunca bir tek devlet ihalesi almaması olarak öne çıkıyor. Ergün 1981 yılında Şeyda Ergün ile evlendi. Ergün'ün, Hande ve Merve isimli iki kızı var.

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Memleketine hizmet eden Ergün çeşitli sosyal faaliyetlerde bulundu. Giriştiği projelerden biri Manisaspor Kulübü Başkanlığı büyük dikkat çekti. 1999 ve 2000 futbol sezonun ikinci yarısında yapılan seçimle Manisaspor Kulübü Başkanı olarak seçilip göreve başladı. Ergün Manisaspor'u ekibiyle birlikte 3'ncü Lig'den alarak 2004 – 2005 futbol sezonunda ilk defa Süper Lig’e taşıyarak tarihi bir başarıya imza attı. Manisaspor için bu başarı büyük bir dönüm noktası olmuştur.

Ergün, Milliyetçi Hareket Partisi’nden 27 Aralık 2008 tarihinde Manisa Belediye Başkan Adayı oldu. Yerel seçimlerde Manisa halkının tercihi ile Şahir tarihindeki en yüksek oyu alarak 29 Mart 2009 tarihinde Manisa Belediye Başkanı olarak seçilmiştir. Beş yıl boyunca Belediye Başkanlığı görevini başarıyla yürüttü. Manisa'daki birçok sorunu çözerek büyük hizmetlerde bulundu. Ergün, 30 Mart 2014 tarihinde yapılan yerel seçimlerde Milliyetçi Hareket Partisi’nden tekrar Başkanlık için adaylığını koydu ve ikinci kez seçildi. Manisa'nın ilk Büyükşehir Belediye Başkanı ünvanına da sahip oldu. Ergün siyasi ayrım gütmeden tüm Manisa'ya büyük hizmetlerde bulundu. Ergün 3. kez 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimleri’nde Cumhur İttifakı Milliyetçi Hareket Partisi Manisa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olarak gösterildi ve 31 Mart 2019 tarihinde yapılan seçimlerde yüzde 52.77 oranında bir oy alarak Belediye Başkanlığına seçildi. Ergün 31 Mart 2024'te yapılacak olan yerel seçimlerde 4. aday oladu ve MHP'nin Belediye Başkan adayı olarak gösterilmiştir.