Cengiz Ergün 3. seçim zaferini kutladı

MANİSA (AA) - Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı'nın adayı Cengiz Ergün, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı 3. kez kazandığını belirterek, "Bana oy verip vermeyen herkese hizmet etmeye devam edeceğiz. 2023 Türkiyesi'ne Cumhur İttifakı ile hep beraber ulaşacağız." dedi.

Kesin olmayan sonuçlara Manisa Büyükşehir Belediyesini kazanan Cumhur İttifakı'nı oluşturan AK Parti'liler ve MHP'liler, Mustafa Kemal Paşa Caddesi'nde araçlarıyla ve ellerinde Türk bayraklarıyla konvoy oluşturdu.

Manolya Meydanı'nda toplanan partililer, kutlama yaptı. Meydandaki seçim otobüsü üzerinde vatandaşlara hitap eden Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, 5 yıl daha Manisa'ya hizmet edecek olmanın mutluluğunu yaşadığını dile getirerek, "Biz vicdanları rahat şekilde sizlerin karşısına çıktık. 5 yıl boyunca gece gündüz demeden çalıştık. Eserlerimizi bir bir hayata geçirdik. Oy veren vermeyen ayrımı yapmadık. Hiçbir çirkinliğin içinde bulunmadık. Tüm bu emeğimizin karşısında tekrar aday olmuştuk. Rakiplerimizin yalanlama ve karalama iftiralarına rağmen Manisa’nın sağ duyusu bir dönem daha hız kesmeden hizmete devam dedi. Bizlerle birlikte yürüyen tüm dostlarımıza teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Yunusemre Belediye Başkanı Mehmet Çerçi de "Sefer bizden zafer Allah'tan" düşüncesiyle yola çıktıklarını belirterek, şöyle devam etti:

"Türkiye’de Cumhur İttifakı'nın önünü kesmek için çok çalıştılar. Bize güvenenlere, bize inanlara, bizimle beraber yola çıkan tüm dostlarımıza, teşkilatlarımıza teşekkürlerimizi sunuyoruz. Allah razı olsun. Çalıştılar, gayret ettiler. Cumhur İttifakı’nın yolunu kesmek için gayret ettiler. İçimizden çıkan bazı şer odakları hepsi beraber bizleri kazandırmamak, bizleri zayıf düşürmek adına çok çalıştılar. ‘Belki biz kazanamayız ama bu Çerçi’ye şu Cumhur İttifakı’na Yunusemre’de kaybettiririz’ dediler ama muvaffak olamadılar."

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün ise Manisa'nın bu gece Cumhur İttifakı'nın zaferini yaşadıklarına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Beni 2009’da, 2014’te ve arkasından bir kere daha seçtiğiniz için Allah hepinizden razı olsun. Bizler her zaman sizlerin yanınızda olduk. En güzel hizmetleri yapma ve gayreti içerisinde olduk. Bana oy verip vermeyen herkese hizmet etmeye devam edeceğiz. 2023 Türkiyesi'ne Cumhur İttifakı ile hep beraber ulaşacağız. Çok şükür bu sözlerle 10 seneyi geride bıraktık. Aynı şekilde 17 ilçemize, bin 88 mahallemize hizmet götüreceğimizden kimse şüphe duymasın. Cumhur İttifakı’na olan güven teveccühünüze layık olmak için durmadan yorulmadan iki başkanımızla beraber en güzel hizmetleri size yapacağız inşallah."

Konuşmaların ardından kutlamalar devam etti.