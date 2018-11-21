Cengiz Baykal kimdir? Cengiz Baykal neden öldü? Cengiz Baykal oynadığı oyunlar hangileri?

Tiyatro oyuncusu 59 yaşındaki Cengiz Baykal 18 Kasım’dan bu yana yoğun bakımda tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Peki Cengiz Baykal kimdir? Cengiz Baykal nereli ve kaç yaşındaydı?

Oyuncu Cengiz Baykal için, 21 Kasım 2018 Çarşamba günü Üsküdar Tekel Sahnesi’nde tören düzenlenecek ve törenin ardından cenazesi, Bakırköy İncirli Fatih Camii’nde ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından, Bahçelievler Çobançeşme Mezarlığı’na defnedilecek. Peki Cengiz Baykal kimdir?

Cengiz Baykal kimdir?

15 Ocak 1959 yılında Batman’da dünyaya gelen Cengiz Baykal, Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü’nden mezun oldu. İstanbul Devlet Tiyatrosu'na yıllarca hizmet verdi. Çok sayıda tiyatro oyununda rol alan Cengiz Baykal, sevilen dizi ve sinema filmlerinde de rol aldı.