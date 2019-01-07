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Cengiz Arslan kimdir?

AK Parti Denizli ilçe belediye başkan adayları belli oldu. AK Parti'nin Çameli belediye başkan adayı Cengiz Arslan oldu. Peki Cengiz Arslan kimdir? Cengiz Arslan kaç yaşında? Cengiz Arslan hangi görevlerde bulundu? İşte AK Parti Çamelibelediye başkan adayı Cengiz Arslan'ın biyografisi...

07 Ocak 2019 Pazartesi 00:39
Cengiz Arslan kimdir?

AK Parti Denizli ilçe belediye başkan adayları belli oldu. AK Parti'nin Çameli belediye başkan adayı Cengiz Arslan oldu. Peki Cengiz Arslan kimdir? Cengiz Arslan kaç yaşında? Cengiz Arslan hangi görevlerde bulundu? İşte AK Parti Çameli belediye başkan adayı Cengiz Arslan'ın biyografisi...

CENGİZ ARSLAN KİMDİR?

1972 yılında Çameli ilçesi Kızılkaya köyünde dünyaya geldi. 

İlk okulu Kızılkaya İlköğretim okulu, ortaokulu Çameli Ortaokulu'nda okudu. 

1990 yılında, Denizli Endüstri Meslek Lisesi, elektrik bölümünden mezun olup hemen iş hayatına atıldı. 

İlk olarak Küçüker tekstil serbest piyasada çalıştıktan sonra, 1991 yılında T.E.K da teknisyen olarak göreve başladı. 1992 yılında ilçe işletme sorumlusu olarak idarecilik hayatıma başladı. 

1994 yılında T.E.K nun bölünmesiyle TEDAŞ elektrik dağıtım A.Ş de aynı ünvan ile çalışmaya devam etti. 

1995 yılında 18 aylık vatani görevimi tamamladıktan sonra 6 ay Baklan ilçesinde görev yaptı daha sonrasında tekrar ilçem Çameli'de görevime devam etti. 

2005 yılında Menderes EDAŞ, 2008 yılında Aydın, Denizli ve Muğla illerinin de özel sektöre devri ile Aydem EDAŞ şirketinde ilçe işletme yönetmen ünvanı ile görev yaptı. 

Evli ve 2 çocuk babası. 

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 07 Ocak 2019 Pazartesi 00:39
  1. Muğla
  2. Denizli
  3. Aydın
  4. Cengiz Arslan
  5. Cengiz Arslan kimdir?

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