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Çengelköy ve Kuleli'deki darbe girişimi davasında karar

Mahkeme heyeti, "anayasayı ihlal" suçundan 26 sanığa ağırlaştırılmış müebbet, 8 sanığa müebbet hapis cezası verdi- Mahkeme Başkanı Ömer Günaydın, kararı okumaya devam ediyor

10 Aralık 2018 Pazartesi 13:48
Çengelköy ve Kuleli'deki darbe girişimi davasında karar

İSTANBUL (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında, kapatılan Kuleli Askeri Lisesi, Vaniköy, Beykoz'da yaşananlar ve Çengelköy Polis Merkezi'nin işgaliyle burada çıkan olaylarda 8 kişinin şehit edilmesine ilişkin 14'ü eski polis, 114 sanığın yargılandığı davada "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan 26 sanığın ağırlaştırılmış müebbet, 8 sanığın da müebbet hapisle cezalandırılmasına karar verildi.

İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesi'nce, Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi karşısındaki binada yapılan 51. duruşmada, 48 tutuklu sanık ile avukatları hazır bulundu. Duruşmaya, Cumhurbaşkanlığı, TBMM ve Milli Savunma Bakanlığı avukatlarıyla çok sayıda müşteki de katıldı.

Sanıkların son sözlerinin ardından, mahkeme heyeti başkanı Ömer Günaydın kararını okumaya başladı.

Mahkeme heyeti, "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan 26 sanığın ağırlaştırılmış müebbet, 8 sanığın da müebbet hapisle cezalandırılmasına hükmetti.

14'ü eski polis 16 sanığın ise "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım" suçundan 12,5 yıl hapisle cezalandırılmasına hükmeden mahkeme heyeti, iradeleri komutanları tarafından fesada uğratıldığı gerekçesiyle 57’si er 7’si askeri öğrenci olan 64 sanığa ceza verilmesine yer olmadığına karar verdi.

Duruşma, mahkeme heyeti başkanı Ömer Günaydın'ın kararı okumasıyla devam ediyor.


Haber Tarihi: 10 Aralık 2018 Pazartesi 13:48
  1. Çengelköy
  2. karar
  3. Kuleli Askeri Lisesi

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