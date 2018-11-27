THY- Euroleague
0553 313 94 23

Çengelköy ve Kuleli'deki darbe girişimi davası

Duruşmada, sanık avukatları esas hakkındaki mütalaaya ilişkin savunma yaptı

27 Kasım 2018 Salı 16:11
Çengelköy ve Kuleli'deki darbe girişimi davası

İSTANBUL (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında, kapatılan Kuleli Askeri Lisesi, Vaniköy, Beykoz'da yaşananlar ve Çengelköy Polis Merkezi'nin işgali ile burada çıkan olaylarda 8 kişinin şehit edilmesine ilişkin, 14'ü eski polis 114 sanığın yargılandığı davanın 49. duruşması tamamlandı.

İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesi'nce, Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi karşısındaki binada yapılan duruşmada, sanık avukatları Cumhuriyet Savcısı Caner Babaloğlu'nun 13 Kasım'da açıkladığı 29 sayfalık esas hakkındaki mütalaaya karşı savunma yaptı.

Savcının haklarında ceza verilmesine yer olmadığına karar verilmesi yönünde görüş bildirdiği tutuksuz sanık erlerin avukatları, müvekkillerinin darbe kastıyla hareket etmediğini, darbe girişiminin özel bir kastla olabileceğini savunarak, erlerin beraatini talep etti.

Bazı tutuklu sanıkların avukatları da müvekkillerinin darbe girişimi içerisinde yer almadığını iddia ederek, tahliye ve beraat talebinde bulundu.

Duruşma, sanık avukatlarının savunmalarına devam edilmek üzere yarına ertelendi.

Mahkeme Başkanı Ömer Günaydın, savunmaların yarın son kez alınacağını, duruşmanın bitmesinin ardından karar için gün belirteceklerini açıkladı.


Haber Tarihi: 27 Kasım 2018 Salı 16:11
  1. Çengelköy
  2. darbe girişimi
  3. FETÖ
  4. Kuleli Askeri Lisesi

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Endişe gerektirmeyen iki çocuk hastalığı
    1. Endişe gerektirmeyen iki çocuk hastalığı
    2. Sürücüler dikkat! Son 3 gün kaldı,..
    3. Sneijder geri döneceğini açıkladı
    4. Uber’e 1.17 milyon dolar ceza
    5. Hükümet harekete geçti! Kenti terk..
    6. İstanbul Fellowship başvuruları için..
    7. "Suriye konusunda İstanbul'daki..
    8. Sancaktepe şehitleri uğurlanıyor
    9. Muğla'da sörf keyfi
    10. Yeşil sahada şok! Hakeme uçan tekme attı
    11. Samsun'da balık fiyatları
    12. Rusya'dan kritik Ukrayna kararı!..
    13. Darbe sanığı general Almanya'ya kaçma..
    14. Tuzla'da kimyasal atık gömülmesi
    15. "Dünyada 5 milyon Sudanlı göçmen var"
    16. Ev hanımları yer silmekten menisküs..
    17. Balıkçının ağına öyle bir şey takıldı..
    18. Şehitlerimizi uğurluyoruz
    19. Hamilelikte guatr en tehlikelisi
    20. Antalya'da jandarmaya ateş açan firari..
    İşte partilerin son oy oranları!
    İşte partilerin son oy oranları!
    Dolar neden 5 TL'nin altına inmiyor? İşte sebebi...
    Dolar neden 5 TL'nin altına inmiyor? İşte sebebi...
    İki ülke arasında gerilim büyüyor! 'Suudiler binlerce vatandaşımızı tutukladı'
    İki ülke arasında gerilim büyüyor! 'Suudiler binlerce vatandaşımızı tutukladı'
    Tapusu olanlar dikkat! Resmi açıklama yapıldı
    Tapusu olanlar dikkat! Resmi açıklama yapıldı
    İstanbul ilçelerinde adaylar netleşiyor! İşte o sürpriz isimler
    İstanbul ilçelerinde adaylar netleşiyor! İşte o sürpriz isimler

    Günün Karikatürü

    27 Kasım 2018
    Soros ve Kavala'nın kurucularından olduğu Açık Toplum Vakfı faaliyetlerine son veriyor
    Soros ve Kavala'nın kurucularından olduğu Açık Toplum Vakfı faaliyetlerine son veriyor
    Başkan Erdoğan, AK Parti adaylarını açıkladı! Listede sürpriz isimler var
    Başkan Erdoğan, AK Parti adaylarını açıkladı! Listede sürpriz isimler var