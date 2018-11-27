Çengelköy ve Kuleli'deki darbe girişimi davası

İSTANBUL (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında, kapatılan Kuleli Askeri Lisesi, Vaniköy, Beykoz'da yaşananlar ve Çengelköy Polis Merkezi'nin işgali ile burada çıkan olaylarda 8 kişinin şehit edilmesine ilişkin, 14'ü eski polis 114 sanığın yargılandığı davanın 49. duruşması tamamlandı.

İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesi'nce, Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi karşısındaki binada yapılan duruşmada, sanık avukatları Cumhuriyet Savcısı Caner Babaloğlu'nun 13 Kasım'da açıkladığı 29 sayfalık esas hakkındaki mütalaaya karşı savunma yaptı.

Savcının haklarında ceza verilmesine yer olmadığına karar verilmesi yönünde görüş bildirdiği tutuksuz sanık erlerin avukatları, müvekkillerinin darbe kastıyla hareket etmediğini, darbe girişiminin özel bir kastla olabileceğini savunarak, erlerin beraatini talep etti.

Bazı tutuklu sanıkların avukatları da müvekkillerinin darbe girişimi içerisinde yer almadığını iddia ederek, tahliye ve beraat talebinde bulundu.

Duruşma, sanık avukatlarının savunmalarına devam edilmek üzere yarına ertelendi.

Mahkeme Başkanı Ömer Günaydın, savunmaların yarın son kez alınacağını, duruşmanın bitmesinin ardından karar için gün belirteceklerini açıkladı.



