Çengelköy ve Kuleli'deki darbe girişimi davası

İSTANBUL (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında, kapatılan Kuleli Askeri Lisesi, Vaniköy, Beykoz'da yaşananlar ve Çengelköy Polis Merkezi'nin işgali ile burada çıkan olaylarda 8 kişinin şehit edilmesine ilişkin, 14'ü eski polis 114 sanığın yargılandığı davanın 48. duruşması tamamlandı.

İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesi'nce, Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi karşısındaki binada yapılan duruşmada sanık avukatları Cumhuriyet Savcısı Caner Babaloğlu'nun açıkladığı 29 sayfalık esas hakkındaki mütalaaya karşı savunma yaptı.

Tutuklu sanık eski Albay Mürsel Çıkrıkçı'nın avukatı, müvekkilinin darbe girişimine katılmadığını, terör saldırısı karşısında alınacak önlemler nedeniyle kışla dışarısına çıktığını iddia etti.

Sanığın FETÖ ile ilişkisinin bulunmadığını ve suç kastıyla hareket etmediğini öne süren Çıkrıkçı'nın avukatı, tahliye ve beraat talebinde bulundu.

Duruşmada savunma yapan bazı sanık polislerin avukatları da müvekkillerinin sanık Çıkrıkçı tarafından zorlandığını ve kandırıldığını savundu. Müvekkilleri hakkında isnat edilen tüm suçlamaları reddeden avukatlar, sanıkların tahliyelerini ve beraatlerini istedi.

Duruşma sanık avukatlarının savunmalarına devam edilmek üzere yarına ertelendi.