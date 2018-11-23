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Çengelköy ve Kuleli'deki darbe girişimi davası

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında, kapatılan Kuleli Askeri Lisesi, Vaniköy, Beykoz'da yaşananlar ve Çengelköy Polis Merkezi'nin işgali ile burada çıkan olaylarda 8 kişinin şehit edilmesine ilişkin, 14'ü eski polis 114 sanığın yargılandığı davada, sanıkların mütalaaya karşı beyanlarının alınması tamamlandı

23 Kasım 2018 Cuma 18:03
Çengelköy ve Kuleli'deki darbe girişimi davası

İSTANBUL (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında, kapatılan Kuleli Askeri Lisesi, Vaniköy, Beykoz'da yaşananlar ve Çengelköy Polis Merkezi'nin işgali ile burada çıkan olaylarda 8 kişinin şehit edilmesine ilişkin, 14'ü eski polis 114 sanığın yargılandığı davada, tüm sanıkların mütalaaya karşı beyanlarının alınması tamamlandı.

İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesi'nce, Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi karşısındaki binada yapılan 47. duruşmada, söz verilen tutuklu sanıklar, darbe girişimine katılmadıklarını, vatandaşlara ateş etmediklerini, 15 Temmuz’da suç kastıyla hareket etmediklerini belirtti.

Sanıklar, mütalaadaki suçların hepsini reddederek, haklarındaki suçlamaların asılsız olduğunu, suç unsuru içeren hiçbir olaya katılmadıklarını, darbe girişiminden haberleri olmadıklarını ve kimseye ateş etmediklerini öne sürdü.

Tüm sanıklar öncelikle tahliyelerini, daha sonrasında beraatlerini talep etti.

Duruşmada, mütalaaya karşı beyanda bulunan sanık avukatları da müvekkillerinin FETÖ’cü olmadığını, hiçbir terör örgütüne üye olmadıklarını ve haklarındaki suçlamaları reddederek, beraatleriyle tahliyelerini istedi.

Tüm tutuklu sanıkların mütalaa karşı beyanlarının alınması tamamlandı.

Duruşma, 26 Kasım pazartesi gününe ertelendi.

Haber Tarihi: 23 Kasım 2018 Cuma 18:03
  1. 15 Temmuz'da Çengelköy ve Kuleli Askeri Lisesi'ndeki Olaylara İlişkin Dava
  2. FETÖ
  3. Silivri

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