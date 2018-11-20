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Çengelköy ve Kuleli'deki darbe girişimi davası

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında, kapatılan Kuleli Askeri Lisesi, Vaniköy, Beykoz'da yaşananlar ve Çengelköy Polis Merkezi'nin işgali ile burada çıkan olaylarda 8 kişinin şehit edilmesine ilişkin, 14'ü eski polis 114 sanığın yargılandığı davada, sanıkların mütalaaya karşı beyanlarının alınmasına devam edildi

20 Kasım 2018 Salı 18:39
Çengelköy ve Kuleli'deki darbe girişimi davası

İSTANBUL (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında, kapatılan Kuleli Askeri Lisesi, Vaniköy, Beykoz'da yaşananlar ve Çengelköy Polis Merkezi'nin işgali ile burada çıkan olaylarda 8 kişinin şehit edilmesine ilişkin, 14'ü eski polis 114 sanığın yargılandığı davada, sanıkların mütalaaya karşı beyanlarının alınmasına devam edildi. 

İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesi'nce, Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi karşısındaki binada yapılan 44. duruşmada, eski Kuleli Askeri Lisesi Komutanı Albay Muammer Aygar, esas hakkında mütalaaya karşı beyanda bulundu.

Sanık Aygar, yüzlerce sanığın ve tanığın dinlendiğini, bu kişilerin kendisi hakkında aleyhine hiçbir şey söylemediklerini, somut delillerden yoksun, hakkında suçlamalar yapıldığını, söylediklerinin cımbızla alınarak algı oluşturulmaya çalıştığını öne sürdü.

Mütalaadaki suçlamalara ilişkin olarak sanık Aygar, "Ben olaylar içerisinde kendimi gayriihtiyari buldum. Görevimi olay tarihinden bir gün önce Mürsel Çıkrıkçı’ya devrettim. O gün beni Mürsel Çıkrıkçı okula çağırdı, bana danışmak için kalmamı istedi. Ben de kaldım. Terör olayları nedeniyle okulda kalmam isteğine kayıtsız kalamazdım. Mürsel Çıkrıkçı’nın o gece bana anlattıklarına halen inanıyorum." dedi.

Sanık Aygar, sabaha karşı Mehmet Karapekmez’in, haberi kendisine söyleyince darbe girişimi olduğunu öğrendiğini, arkadaşlarını arayarak içine düştükleri tuzağı anlattığını, televizyon izleme imkanı olmadığını, telefonunun internet paketinin de bittiğini iddia etti.

- ''Albayın internet paketi bitmiş''

Olayların başından itibaren okuldan çıkmadığını, o yüzden olayları görmediğini anlatan sanık Aygar, şöyle devam etti:

"Darbe girişimiyle ilgili olarak hiçbir toplantıya katılmadım. Kimseden talimat almadım, vermedim. Konusu suç teşkil edecek hiçbir şey yapmadım. 'Yurtta Sulh' whatsapp grubuna katılma konusu var. Bu gruba isteğim dışında dahil edildim. Mesajları ben yazmadım. Kim yazdı bilmiyorum. Tuğgeneral Mehmet Partigöç’ü ben aramadım, kim aradı bilmiyorum. Sanıklar ve tanıklar telefon kullandığımı iddia etmişler. Telefondan internete girmek istedim ancak internet paketim olmadığı için kullanamadım. Görünme şeklim bu olabilir. Örgüt benim hattımı kullanarak manipülasyon yapmış olabilir."

"Eyyüp Gürler, 'ordu komutanı alındı mı?' diye sormuş whatsapp grubunda ben de 'alındı' diye cevap vermişim. Ben yazmadım bu mesajı, kim yazdı bilmiyorum. Firari sanıkların şahsıma kurulan olayda etkin olduğunu düşünüyorum.' diyen sanık Aygar, atama listesinde adının olması iddialarına ilişkin ise bu listenin kimler tarafından hazırlandığını bilmediğini, bu listenin anlamlı olmadığını savundu.

Duruşmada, mütalaaya karşı beyanda bulunan diğer bir kısım sanıklar da haklarındaki suçlamaları reddederek, beraatlerini ve tahliyelerini istedi.

Duruşma, yarına ertelendi.

Haber Tarihi: 20 Kasım 2018 Salı 18:39
  1. 15 temmuz darbe girişimi
  2. Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ)
  3. İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesi'
  4. kapatılan kuleli askeri lisesi
  5. Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi

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