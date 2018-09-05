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Cenevre'deki Yemen görüşmeleri ileri bir tarihe ertelendi

Yemen'deki çatışan tarafları bir araya getirmesi planlanan Cenevre görüşmeleri ileri bir tarihe ertelendi.

05 Eylül 2018 Çarşamba 21:35
Cenevre'deki Yemen görüşmeleri ileri bir tarihe ertelendi

Birleşmiş Milletler (BM) Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths'in ofisindeki adının bilinmesini istemeyen bir kaynaktan alınan bilgiye göre, 6 Eylül Perşembe günü Yemen'deki çatışan tarafları bir araya getirecek toplantı iptal edildi. 

Kaynak, İsviçre'nin Cenevre kentinde yapılması planlanan görüşmelerin yapılmayacağını bildirdikten sonra iptal gerekçelerine ilişkin bilgi vermedi.

Öte yandan Husilerin teşkilat liderlerinden ve Siyasi Ofis Üyesi Muhammed Ali el-Bıhiti AA muhabirine yaptığı açıklamada, Husi heyetini Cenevre'ye taşıyacak Umman uçağının Sana Havalimanı'ndan kalkış ruhsatının Birleşmiş Milletler (BM) tarafından alınmadığını dolayısıyla heyetin Cenevre'deki görüşmelere gecikeceğini belirtmişti.

Sana'daki güvenlik kaynakları, Ruhsatın Suudi Arabistan önderliğindeki koalisyon güçlerinden alınamadığını belirtirken, BM yetkililerinin Sana Havalimanı'na uçuş yasağı getiren koalisyondan Umman uçağının iniş-kalkışı ve heyet üyelerinin görüşmenin ardından yeniden Sana'ya getirilmesi yönünde bir garanti alınamadığını vurguladı.

Görüşmelerin hangi tarihte yapılacağına ilişkin bilgi alınamadı.

Özel Temsilci Griffiths, BM Cenevre Ofisi'nde bugün düzenlediği basın toplantısında, Yemen sorununa çözüm bulmak için zamana karşı yarıştığını belirterek, yarın İsviçre'nin Cenevre kentinde istişare toplantıları yapacaklarını dile getirmişti.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın yaşandığı Yemen'de meşru yönetime darbe yapan Husiler, 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde tutuyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise 2015'ten bu yana Yemen hükümetine destek veriyor.

Kaynak: AA

Haber Tarihi: 05 Eylül 2018 Çarşamba 21:35
  1. Birleşmiş Milletler'in Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths
  2. görüşmeler
  3. Husiler
  4. Yemen
  5. Anadolu Ajansı

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