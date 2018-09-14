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Cenevre'deki kritik toplantı sona erdi

Birleşmiş Milletler Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura'nın Mısır, Fransa, Almanya, Ürdün, Suudi Arabistan, İngiltere ve ABD'li yetkililerle yaptığı Suriye konulu toplantı sona erdi. Toplantı sonrası herhangi bir açıklama yapılmadı.

14 Eylül 2018 Cuma 14:51
Cenevre'deki kritik toplantı sona erdi

BM Cenevre Ofisi'nde gerçekleşen ve yaklaşık 2 saat 15 dakika süren toplantının ardından Mistura ve katılımcı ülkelerden herhangi bir açıklama yapılmadı.

BM Özel Temsilcisi Mistura'nın, "küçük grup" olarak adlandırdığı ülkelerle yaptığı toplantıda, siyasi çözüm süreci, Anayasa Komitesi kurulmasını kolaylaştırmaya yönelik adımlar ve bu alanlardaki kapsamlı konuların istişare edildiği öğrenildi.

ABD heyetini Cenevre'de, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey ve ABD Dışişleri Bakanlığı Suriye Özel Elçisi Joel Rayburn ve Fransa'yı ise Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Suriye özel temsilcisi François Senemaud temsil etti.

MÜSTURA BM GÜVENLİK KONSEYİ'Nİ BİLGİLENDİRECEK

Öte yandan, BM Cenevre Ofisi Sözcüsü Alessandra Vellucci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bugün gerçekleşen görüşmelerin içeriğine ilişkin Mistura'nın ofisinden bir açıklama beklenmediğini söyledi.

Vellucci, Mistura'nın gerek garantör ülkeler Türkiye, Rusya ve İran'dan yetkililerle hafta başında yaptığı Suriye için Anayasa Komitesi'ne ilişkin resmi toplantılar, gerekse bugünkü istişare toplantılarıyla ilgili 18 Eylül'de BM Güvenlik Konseyi'ne bilgilendirmede bulunacağını kaydetti.

ANAYASA KOMİTESİ GÖRÜŞMELERİN ANA KONUSUYDU

Cenevre'de iki grup halinde gerçekleşen toplantıların ana maddesini Suriye için Anayasa Komitesi'nin kurulması oluşturmuştu.

Türkiye, Rusya ve İran heyetleri, Cenevre'de BM gözetimindeki toplantıda Anayasa Komitesi görüşmeleri için ortak Çalışma Grubu oluşturmaya karar vermişti.

Suriye iç savaşını sona erdirmek üzere BM Güvenlik Konseyi'nin 2254 sayılı kararı çerçevesinde yürütülen siyasi çözüm süreci, geçiş yönetimi, anayasa, seçimler ve terörizmle mücadeleden oluşan 4 temel başlık içeriyor.

Soçi'de 29-30 Ocak'ta düzenlenen Suriye Ulusal Diyalog Kongresi'nde Suriye'nin yeni anayasasını yazacak bir komitenin oluşturmasına karar verilmişti.

Haber Tarihi: 14 Eylül 2018 Cuma 14:51
  1. Birleşmiş Milletler Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura
  2. suriye toplantısı

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