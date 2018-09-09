Cenevre'deki görüşmeler sonuç vermedi! 1 günde 84 kişi öldü

Yemen'de, Cenevre’de gerçekleşen barış görüşmelerinin sonuç vermemesi sonrası yaşanan çatışmalarda 84 kişi hayatını kaybetti.

Yemen'in batısındaki Hudeyde kentinde, Husiler ile hükümet güçleri arasında son 24 saat içinde meydana gelen çatışmalarda 84 kişinin öldüğü bildirildi.

Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin desteklediği hükümet güçleri ile Husiler arasında, Husilerin elindeki Hudeyde ve çevresinde son 24 saatte çıkan çatışmalarda koalisyon güçlerine ait 11 asker ile 73 Husi milisinin öldüğü aktardı.

BM'nin Yemen temsilcisi Martin Griffith dün yaptığı açıklamada, Husi delegasyonunun Cenevre'ye gelmemesi sonucu Cenevre'deki Yemen barış görüşmelerinin başarısız olduğunu duyurmuştu.



