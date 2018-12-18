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Cenevre'de Suriye konulu Bakanlar Toplantısı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu:- "Suriye anayasa komisyonu çalışmalarında önemli bir aşamaya geldik"

18 Aralık 2018 Salı 18:44
Cenevre'de Suriye konulu Bakanlar Toplantısı

ANKARA (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suriye anayasasını yazacak komisyonunun çalışmalarında önemli bir aşamaya gelindiğini söyledi.

Çavuşoğlu, İsviçre'nin Cenevre kentinde Astana süreci garantörleri Rusya ve İran'ın dışişleri bakanları ile yaptıkları toplantının ardından basına açıklama yaptı.

"Suriye anayasa komisyonu çalışmalarında önemli bir aşamaya geldik." diyen Çavuşoğlu, rejimin ve muhalefetin komisyon için önerdiği isimlerin yer aldığı listede anlaşmazlık olmadığını belirtti.

Bakan Çavuşoğlu, "Fakat sivil toplumla ilgili listede farklı görüşler olabilir. Bu konuda garantör ülkeler olarak ve BM olarak birlikte çalışıyoruz." diye konuştu.

Bugünkü toplantıda isimler dışında anayasa komisyonunun usul kurallarını da görüştüklerini ifade eden Çavuşoğlu, "Yani yüzde kaçla karar alması gerekiyor, hangi oranda, üçte iki çoğunlukla mı veya daha yüksek çoğunlukta mı, başkan olacak mı veya yardımcıları mı olacak, eş başkan mı olacak, buna benzer konuları ele aldık. Yani yavaş yavaş sona doğru gidiyoruz." ifadelerini kullandı.

- "Çabalarımızı yoğunlaştırarak devam ettireceğiz"

Çavuşoğlu, üç garantör ülkenin komisyonun bir an önce kurulması için çabalarını yoğunlaştıracağının altını çizerek, şunları kaydetti:

"Bu komisyonun ilk toplantısını da önümüzdeki yılın ilk ayında yapmasını öngörüyoruz. Astana garantörleri olarak kendi aramızda bu çabalarımızı yoğunlaştırarak devam ettireceğiz. Bugünkü toplantı Astana ve Soçi sürecinin Suriye'de siyasi çözüm için ne kadar önemli olduğunun ve somut neticeler getirmeye başladığının da bir göstergesidir. O bakımdan bugünkü toplantı son derece verimli geçti. Bu toplantıların Suriye'nin geleceği için, siyasi çözüm için hayırlara vesile olmasını diliyoruz. Türkiye olarak, önemli bir aktör olarak biz katkılarımızı sürdürmeye devam edeceğiz."

Günün Özeti

Haber Tarihi: 18 Aralık 2018 Salı 18:44
  1. Anayasa
  2. Suriye

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